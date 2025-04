BCP ratifica buen funcionamiento del sistema y descarta riesgos financieros

El Banco Central del Paraguay (BCP), a través de la Superintendencia de Bancos (SIB) desmintió rumores sobre riesgos financieros derivados de una disputa entre Banco Atlas y la empresa de software bancario Itti.

Al respecto, el superintendente de Bancos, Holger Insfrán, en contacto con ABC Cardinal confirmó que el sistema financiero goza de buena salud y que todas las entidades están operando normalmente.

En relación a la disputa entre el Banco Atlas (del Grupo Zuccolillo) y la empresa Itti (que hasta hace poco tenía al presidente Santiago Peña entre sus principales accionistas), el superintendente de bancos del BCP, Holger Insfrán aclaró que el conflicto es exclusivamente en el ámbito comercial y que no afecta en nada el funcionamiento del sistema. Ratificó igualmente, que la información oficial que manejan y que fue comunicada por ambas partes a la SIB, es que el conflicto está dentro de un proceso de mediación ante el Centro de Arbitraje y Mediación del Paraguay (CAMP), acerca del uso de dicha licencia.

“La resolución de las diferencias que se plantearon entre las partes no corresponde al ámbito del Banco Central del Paraguay, dado que excede nuestras competencias legales”, insistió el titular de la SIB.

“Estamos muy tranquilos”, dicen desde el BCP

Holger Insfrán indicó igualmente que como supervisores del sistema, están en permanente comunicación constante con todas las entidades del sistema financiero, con el fin de monitorear el correcto funcionamiento de las entidades, lo cual es esencial para la confianza de los clientes.

“Reiteramos y confirmamos que todas las entidades del sistema, incluido el banco Atlas están funcionando correctamente, contando con los índices de solvencia y liquidez por encima de los mínimos exigidos”, afirmó el superintendente en relación a los comentarios que circulan en redes sociales sobre posibles impactos en el sistema

“Estamos muy tranquilos con respecto a todas las entidades del sistema y no vemos ninguna situación que nos preocupe”, afirmó. Ante la consulta de por qué el BCP no emitió un comunicado oficial desmintiendo los falsos rumores que circulan en redes y WhatsApp, Insfrán dijo que podría ser “contraproducente” dar relevancia a información que no la amerita. Itti, empresa que fue vinculada al presidente Santiago Peña, acusa a Atlas –parte del Grupo Zuccolillo, del que forma también este medio– de haber violado un contrato sobre el uso de un software que el banco adquirió en 2004 “por tiempo indefinido” de la empresa IT Consultores SC, algo que el banco niega.