Conozca la cuarta obra que se ejecutará bajo la ley “llave en mano” que beneficiará a tres departamentos

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) realizó la apertura de las ofertas técnicas (sobre 1) de la licitación para la pavimentación de la ruta PY10, que beneficiará directamente a los departamentos de Guairá, Caazapá y Alto Paraná.

La carretera, de 79,75 kilómetros, entre San Cristóbal (Alto Paraná) y Paso Yobái (Guairá), demandará una inversión, estimada, de US$ 111 millones y con la cual se pretende mejorar la conectividad en una de las zonas agrícolas más productivas del país, atravesando 63,94 km de tramo principal y 15,81 km de travesías urbanas en Tuparendá, Tuna, San Agustín, Mangrullo y Paso Yobái.

Las cinco firmas que se presentaron a la licitación son: el consorcio Avanza Ruta 10 (Tecnoedil S.A. Constructora – Ocho A S.A. – Construpar S.A.), el consorcio Vial San Cristóbal (LT S.A. – Constructora Heisecke S.A. – Benito Roggio S.A.), T&C S.A., el consorcio WMM (Wheel. Co S.A. – MM Sociedad Anónima) y el consorcio Ruta 10 (Concret-Mix S.A. – Tocsa S.A.).

Esta evaluación de las ofertas técnicas permitirá verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de bases y condiciones, y posteriormente se abrirán los sobres con las ofertas económicas (sobre 2). “Estamos abocados en evaluar estas ofertas técnicas para concluir esta etapa lo antes posible”, explicó Amílcar Guillén, director de Proyectos Estratégicos del MOPC.

Modalidad “Llave en Mano”

El proyecto se ejecutará bajo la modalidad “llave en mano”, donde la firma adjudicada será responsable del diseño, construcción y financiamiento del proyecto, con un plazo de ejecución estimado de 33 meses y el Estado pagará por tramos entregados.

“Este es el primer proyecto de esta administración bajo esta modalidad”, destacó Guillén. La obra no solo contribuirá a la infraestructura vial, sino que también beneficiará a la economía local, con un volumen anual de carga estimado en 1.500.000 toneladas, principalmente de soja, maíz, trigo, ganadería, caña dulce y yerba mate.

Hasta la fecha, los proyectos que se ejecutaron bajo esta modalidad fueron tres: el primer tramo de la ruta bioceánica, entre Carmelo Peralta y Loma plata, cuyo precio inicial fue de US$ 443 millones, pero terminó costando alrededor de US$ 750 millones al sumarle la tasa de interés de la financiación; la ruta San Cristóbal-Naranjal, que costó US$ 45 millones, pero por la que el Estado asumió una deuda de unos US$ 74 millones y, por último, la Costanera Sur de Asunción, que US$ 129,9 millones el Estado terminará pagando US$ 170,8 millones.

Uno de los cuestionamientos a la utilización de la ley “llave en mano” es justamente el elevado precio que termina pagando el Estado paraguayo por las obras, por el monto elevado que se termina pagando por las tasas de interés.