Aranceles de Trump: viceministro de Industria destaca oportunidades para Paraguay

La reciente decisión del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer un arancel global del 10 % a las importaciones podría representar una oportunidad estratégica para Paraguay, señaló ayer, jueves, el viceministro de Industria, Marco Riquelme. Recordó que, ante una balanza comercial deficitaria y estabilidad macroeconómica, este escenario global podría convertir a nuestro país en un destino atractivo para industrias que buscan reducir riesgos geopolíticos.

“Paraguay exporta por US$ 250 millones a Estados Unidos, pero la nación norteamericana por US$ 1.250 millones a nuestro país. Tenemos un déficit comercial de US$ 1.000 millones; entonces, más allá del comercio, es más importante el potencial que tenemos y el cupo que nos genera”, explicó.

Se refirió a que desde el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) están desarrollando una política de atracción de inversiones para lograr que empresas globales que hoy están exportando a Estados Unidos puedan considerar a Paraguay como “un posible hub (centro) de desarrollo industrial”.

“No significa que estas empresas van a cerrar sus fábricas en Vietnam o Malasia y venir Paraguay. Al contrario, teniendo en cuenta la regioglobalización, tendrán que diversificar los lugares donde están industrializando a fin de desarrollar más capacidades en otros países como el nuestro y lograr exportaciones tanto desde aquí como Asia”, añadió.

Mientras los mercados aún evalúan los efectos de los aranceles de Donald Trump, desde el Ministerio de Industria y Comercio se señaló que Paraguay tiene una oportunidad real de transformar este contexto desafiante en una ventaja competitiva para su industria y comercio exterior.

Principales rubros exportados a EE.UU

Según los datos provistos por la Red de Inversiones y Exportaciones (Rediex), en 2024, Paraguay exportó principalmente a EE.UU. carne bovina congelada, granos como chía y sésamo, oro en bruto, manufacturas de cuero y azúcar por US$ 143.623.057, US$ 60.676.613, US$ 38.609.823, US$ 24.343.184 y US$ 22.010.361, respectivamente, con un total de US$ 409.003.526 en envíos.

Mientras que importó aceites de petróleo no crudos, abonos minerales o químicos compuestos, vehículos y automóviles, aeronaves y máquinas de cosechar por US$ 468.470.366, US$ 47.600.445, US$ 39.655.051, US$ 20.014.867 y US$ 27.897.130, respectivamente, con compras por un valor general de US$ 1.069.492.380.