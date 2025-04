Itaipú: tarifa 2024 debió ser US$ 14,6 por kWmes, según datos oficiales

Si el presupuesto 2024 del CUSE (Costo Unitario del Servicio de Electricidad) de Itaipú, que era de US$ 2.807,5 millones, sobró US$ 680 millones, según el relato oficial, se concluye que el costo real fue de US$ 2.127,5 millones, luego la tarifa de ese año debió ser de 14,6 US$/MWh.