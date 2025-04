Clyfsa sostiene que la sentencia en conflicto tarifario con la ANDE le favorece parcialmente

La disputa legal entre la ANDE y la empresa Clyfsa, por la aplicación del pliego tarifario número 21, tuvo un primer fallo en la Justicia. La sentencia de primera instancia obliga a Clyfsa a ajustarse al nuevo esquema tarifario, pero al mismo tiempo desestima el pedido de ANDE de cobrar una supuesta deuda de US$ 24 millones por diferencias entre el pliego 20 y el 21.

Cabe recordar que la ANDE demandó a Clyfsa para que abone la tarifa vigente establecida en el pliego número 21, el cual rige para todos los usuarios del país desde 2017. Sin embargo, la empresa continuó pagando la tarifa anterior, correspondiente al pliego número 20, con base en una medida judicial obtenida en su momento en los tribunales de Villarrica.

El presidente de Clyfsa, Ing. Luis María Ocampos, explicó que la empresa había recurrido a un amparo judicial en 2017 tras la entrada en vigencia del pliego 21. “Nosotros tenemos una adenda, la número 2, firmada en 2013 con el presidente de la ANDE, Carlos Heisele, en la cual fijamos que el pliego de tarifa puede variar para arriba o para abajo, y que tiene que ser en forma proporcional”, sostuvo.

Ocampos detalló que la nueva tarifa implicaba un incremento del 93% en la categoría de alta tensión (60-10), mientras que los usuarios finales solo podían absorber un aumento promedio de 14 a 15%. “La ANDE lo que quería era justamente fundirnos a nosotros. En dos o tres meses, si pagábamos ese pliego nuevo, nos desfondábamos”, afirmó.

La sentencia número 156 fue dictada por el Juzgado en lo Civil y Comercial del Octavo Turno, a cargo del juez Walter Mendoza, el pasado 7 de abril. Sobre esta decisión judicial, que si bien establece que Clyfsa debe adecuarse al pliego 21 y respetar los términos del contrato, también rechaza el cobro exigido por la ANDE, dijo que en parte les favorece.

“Nosotros no cobramos esa diferencia a los usuarios de Villarrica, entonces no tenemos esa plata. Esa plata no existe”, enfatizó.

El Ing. Ocampos criticó duramente a la asesoría jurídica de la ANDE, a la que acusó de “tergiversar” el contenido del fallo. “Es una locura decir esto, porque los papeles mandan. En el ‘Resuelve’ de la sentencia vas a ver lo que pone el juez y lo que está resuelto”, remarcó.

Finalmente, confirmó que Clyfsa ya apeló el fallo y se prepara para seguir litigando. “Va a llegar, a tercera instancia, a la Corte. Van a pasar tres, cuatro, cinco años, no sé”, dijo, dejando en claro que el conflicto está lejos de cerrarse.