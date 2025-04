Paraguay al borde del apagón: la crisis energética que podría frenar el desarrollo. Sepa cuál es la opción más viable

El tiempo para reaccionar se agota: si no se toman decisiones antes de 2026, Paraguay podría entrar en una etapa de estancamiento económico por falta de energía, advierte el informe del Centro de Estudios Económicos de la Unión Industrial Paraguaya.

Durante décadas, el país se benefició de su riqueza hidroeléctrica. Sin embargo, en los últimos 40 años no se han realizado inversiones significativas en nuevas fuentes de generación. Mientras tanto, la demanda de electricidad se disparó, superando desde 2022 las proyecciones oficiales. En 2024, el consumo creció 18% frente al año anterior, casi cinco puntos por encima de lo esperado. Las pérdidas eléctricas, que rondan el 29%, agravan la situación.

Los datos son contundentes: el ratio entre la energía disponible y el consumo ha caído drásticamente. En 1991 era de 12,8; en 2023, apenas alcanzaba 2,2. Según el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), un ratio inferior a 1 implicaría que la oferta no podría cubrir la demanda, algo que se prevé ocurrirá entre 2027 y 2032. El modelo económico del país —basado en energía barata y abundante— está en riesgo.

El panorama para la próxima década es alarmante. Incluso en el escenario más conservador, la demanda de energía superará la oferta antes de 2035. En un escenario realista, la crisis se desataría entre 2029 y 2032. La falta de capacidad instalada no solo implica apagones técnicos, sino una paralización del desarrollo productivo: nuevas industrias no podrían instalarse, y las existentes no podrían expandirse.

El impacto económico sería devastador. Se estima que, sin nuevas fuentes de energía, el crecimiento potencial del PIB se reduciría de 4,5% a apenas 1,8% anual. Para 2054, el país habría perdido cerca del 74% de su crecimiento acumulado potencial. Los apagones y “microcortes” afectarían no solo la producción, sino también el empleo y la calidad de vida de millones de paraguayos.

De opciones evaluadas, ¿cuál es la única viable?

El informe advierte que no bastará con optimizar el sistema actual. Es necesario incorporar nuevas fuentes firmes de energía. Entre las opciones evaluadas —hidroeléctricas, solares, eólicas, biomasa y nucleares— la termoeléctrica a gas aparece como la única viable en el corto plazo. Su implementación tomaría entre 3 y 5 años, un plazo compatible con la ventana crítica que enfrenta Paraguay.

El proyecto del Corredor Energético Bioceánico, que traería gas natural desde Vaca Muerta (Argentina) hasta Brasil, pasando por Paraguay, se posiciona como una oportunidad estratégica. Este gasoducto permitiría al país acceder a gas competitivo, desarrollar plantas termoeléctricas, y además, generar ingresos por el transporte de gas, estimados en US$ 430 millones anuales.

Una central termoeléctrica a gas en Carmelo Peralta, por ejemplo, no solo aliviaría la presión sobre la matriz energética, sino que abriría la puerta a industrias electrointensivas como la producción de fertilizantes o la fundición de aluminio. Además, al ser escalable, podría duplicar su capacidad en el mediano plazo.

El documento concluye con una advertencia clara: el país está en un cruce de caminos. O toma decisiones estratégicas hoy, o enfrentará una crisis energética que limitará su desarrollo durante décadas. El llamado es a establecer de inmediato una mesa multisectorial que priorice la implementación de soluciones concretas, con la termoeléctrica a gas como primer paso.

La crisis energética ya no es una amenaza futura: es una realidad que se avecina rápidamente. Lo que está en juego no es solo luz, sino el futuro productivo del Paraguay, advierte.