PGN 2025: autorizan modificar plan del MOPC para pagar obras, remuneraciones, consultoría y otros gastos

El Ejecutivo sumó una nueva modificación presupuestaria al paquete que había autorizado unos días antes a favor de ocho instituciones públicas, que forman parte de la administración central y entidades descentralizadas.

A través del Decreto N° 3751, de fecha 15 del presente mes, autorizó al MEF la modificación en la estimación de los ingresos de la administración central, dentro de la Tesorería General y del MOPC, la transferencia de créditos, el cambio de fuente de financiamiento, organismo financiador y la modificación de las cuotas de ingresos y gastos del plan financiero presupuestario.

Los cambios se realizan a pedido del MOPC y el decreto explica que la Ley N° 1535/99 de Administración Financiera del Estado permite la transferencia de créditos y el cambio de fuente de financiamiento durante la ejecución del Presupuesto General de la Nación (PGN) cuando los recursos provenientes de ellas resultaren insuficientes para cubrir el gasto del rubro afectado.

Señala que lo solicitado por el MOPC será destinado a pago de indemnizaciones por inmuebles, construcción de obras de uso público, remuneraciones extraordinarias y adicionales, gratificaciones por servicios especiales, jornales, viáticos y movilidad, consultorías, asesorías e investigaciones, construcciones de obras de uso institucional y adquisición de equipos de computación.

Cambios en presupuesto del MOPC

El decreto autoriza al MEF a modificar la estimación de ingresos por G. 121.980 millones (US$ 15,2 millones al cambio vigente) en la administración central, Tesorería General y del MOPC, dentro del PGN 2025.

Además, autoriza la transferencia de créditos, el cambo de fuente de financiamiento, organismo financiador y la modificación de las cuotas de ingresos y gastos del plan financiero dentro del presupuesto del MOPC por G. 137.991 millones (US$ 17,2 millones).

El referido monto incluye el cambio de fuente de financiamiento (G. 121.980 millones), el cambio de organismo financiador (G. 14.638 millones) y la modificación de los gastos por áreas geográficas o departamentales.

Según el decreto G. 121.980 millones se destinarán a construcción de obras públicas y G. 14.638 millones al pago de remuneraciones extraordinarias, adicionales, gratificaciones por servicios especiales, jornales, viáticos y movilidad, consultorías, asesorías e investigaciones, construcciones de obras de uso institucional y adquisición de equipos de computación.

Más modificación presupuestaria

La nueva modificación presupuestaria se suma a las realizadas unos días atrás por el monto de G. 301.974 millones (US$ 37,7 millones).

En este paquete fueron beneficiados el Ministerio de Salud Pública, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Defensa, Ministerio de Desarrollo Social, Banco Nacional de Fomento (BNF), Universidad Nacional de Canindeyú y la Universidad Nacional del Este.

Según los últimos datos del MEF, solo el presupuesto de la administración central con las modificaciones introducidas ya aumentó en el primer trimestre G. 975.000 millones (US$ 122 millones), pasó de G. 74,6 billones (US$ 9.330,7 millones) aprobado inicialmente, a más de G. 75,5 billones (US$ 9.452,6 millones).