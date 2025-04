Itaipú perdió US$ 209 millones en 2024 por devaluación del real, según informe

“Lo que se hizo en la práctica fue convertir los gastos aprobados en efectivo que quedaron en Brasil, en reales. No vinieron al Paraguay”, afirmó el extitular de la ANDE, Ing. Pedro Ferreira, en relación al saldo de US$ 997 millones no ejecutado al cierre de 2024 por parte de Itaipú Binacional, del cual apenas US$ 90 millones permanecieron en Paraguay. “Una desproporción nunca antes vista”, añadió.

El informe de los estados financieros de Itaipú al 31 de diciembre de 2024, en su página 54, confirma el impacto de las variaciones monetarias. Se ve que en “Activo corriente”, Itaipú registró un resultado negativo de US$ 209,774 millones. Además, el Ing. Ferreira advierte que en ejercicios anteriores las pérdidas por este mismo motivo llegaron a superar los US$ 80 millones, por la depreciación del real brasileño.

Según la publicación de Ámbito Financiero del 11 de enero, el real se devaluó un 27,35% frente al dólar durante 2024.

“Entonces, ¿para qué querés ahorrar al 10,82% en reales si después el real se deprecia un 20%”, se preguntó Ferreira. “Al final te queda una rentabilidad de 2% o incluso pérdidas”, criticó.

Los estados financieros de Itaipú reflejan que en Brasil, las aplicaciones en reales rindieron un 10,82% anual, mientras que en Paraguay, las inversiones en dólares generaron una rentabilidad de 4,07%, sin riesgo cambiario. “Ellos comparan 10,82% en reales con 5,67% en guaraníes o 4% en dólares. Pero no podés comparar peras con manzanas. La contabilidad de Itaipú es en dólares, y en Brasil está prohibido ahorrar en dólares”, explicó.

Ferreira planteó que, al no existir ya el motivo original (la deuda de Itaipú) para mantener el dinero de la binacional en bancos brasileños, la lógica de mantener los fondos en Brasil carece de sustento. “Antes me dijeron que se necesitaba un colchón para pagar la deuda. Pero la deuda ya terminó. Entonces, ¿por qué seguimos dejando el dinero allá?”, cuestionó.

La mitad del dinero de Itaipú debería estar en Paraguay, afirma Ferreira

Mantener los fondos en Brasil beneficia al gobierno brasileño en su política cambiaria. “Estamos ayudando a Brasil a sostener un tipo de cambio moderado. En vez de usar el dinero en Paraguay para sus fines socioambientales, estamos fortaleciendo el mercado financiero brasileño”, advirtió el también exconsejero de Itaipú.

Para el exfuncionario, la alternativa es clara: “La mitad de la plata debería estar en Paraguay. Si no nos ponemos de acuerdo, que vaya a un país que permita ahorrar en dólares. No a Brasil, donde estamos sujetos a la volatilidad del real”, dijo.

Ferreira también cuestionó el posible uso especulativo de los fondos. “Itaipú no debe meterse en negocios especulativos. Tiene que buscar seguridad, no rendimientos volátiles. La plata para gastos socioambientales de Paraguay tiene que estar en Paraguay ya”, dijo.

El debate sobre la localización de los fondos se vuelve aún más relevante en un contexto en el que la inflación paraguaya se mantuvo baja y estable en comparación con Brasil, un país históricamente más vulnerable en ese frente.

