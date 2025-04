Productores alertan sobre caída de hasta 500 mil cabezas en el hato ganadero

Para este 2025, se proyecta una caída del hato ganadero en hasta 500.000 cabezas, que representa un duro golpe para la actividad pecuaria nacional, según se alertó este martes, en el marco del lanzamiento de la plataforma “Novillo Tipo Paraguay 2.0”, de la Asociación Paraguaya de Productores y Exportadores de Carne (Appec), que funciona como indicador estadístico económico.

Ramiro Maluff, presidente de la Appec, se refirió a que “constantemente estamos celebrando el valor y el volumen de faena, mientras que el productor está vendiendo su inventario y más de lo que produce”, un escenario que definió como “no razonable”, si el objetivo es sostener el modelo del negocio ganadero. Recordó que Paraguay es uno de los pocos países donde la actividad pecuaria tiene aún espacio para crecer, aunque señaló que para lograrlo se debe generar previsibilidad y rentabilidad para el productor.

Enfatizó en que el sector productivo viene alertando a la industria y los organismos estatales sobre la importante disminución del hato, que ya arrastraba una caída de 1.000.000 de cabezas, mientras que las proyecciones para este 2025 añaden una pérdida de otras 500.000. “El productor está acostumbrado a pelearle a las condiciones climáticas adversas, pero el problema es cuando se suman los malos precios y es ahí donde el cóctel se vuelve explosivo”, explicó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Ganaderos arrastran deuda de US$ 1.700 millones y culpan a bajos precios y concentración de mercado

En este escenario, productores buscan compartir más información con todos los eslabones de la cadena de la carne y la Appec apostó al desarrollo de la plataforma “Novillo Tipo Paraguay 2.0”, que mide la relación entre el precio del ganado y los ingresos obtenidos tras su industrialización.

Esta herramienta se basó en un animal macho de 480 kilogramos de peso vivo, con un rendimiento de 54% o de 259 kilogramos de peso en gancho: su valor se calcula a partir de la suma de los ingresos por la venta de los productos de la carne, menudencias y subproductos obtenidos en el proceso industrial en un frigorífico.

Evolución de los valores

A través de este indicador estadístico económico, se evidenció que el valor promedio del primer trimestre del novillo tipo 2.0 en 2025 (luego del proceso industrial) registró un crecimiento del 11,1% con relación al mismo periodo de 2024, mientras que el costo del ganado aumentó un promedio de 6,8% en el mismo plazo.

“Este incremento pudo haber sido mayor si hubiera existido una mejor transmisión de precios”, señalaron desde la Appec.

Lea más: Paraguay se posiciona ‘para el mundo’ como productor ganadero sostenible, destacan

A la par, el margen bruto industrial en dólares por cabeza o lo que le queda a las plantas frigoríficas para pagar gastos operativos y generar ingresos mostró una evolución ascendente. Mientras en el primer trimestre del 2023 fue de US$ 228, en el 2024 creció a US$ 280 y en el 2025 a US$ 347.

Ante señales alentadoras en los mercados internacionales, la ganadería paraguaya se encuentra ante una oportunidad “única”, señalaron desde la Appec. Agregaron que este escenario abre la posibilidad de negociar precios más competitivos y estratégicos para todos los segmentos del mercado.

Vislumbrar círculo virtuoso

El titular de la Appec se refirió a que todo parece indicar que “están en el umbral de inicio de un círculo virtuoso”, donde el productor (estimulado por buenos precios), comenzará a retener vientres y repoblar los campos.

“En este momento, los precios están razonables, pero si miramos más atrás se ve que el año pasado tuvimos 3 meses de buenos valores y 9 de precios por debajo del costo de producción. Obviamente, el productor tuvo que vender más ganado del que debería para cerrar su flujo de caja”, añadió.

Lea más: Instituto de la carne: “Tenemos que convencer a la industria”, sostienen productores ganaderos

Hizo hincapié en que se debe hacer un esfuerzo para que el productor sienta que existe previsibilidad y así logre invertir, retener su ganado y repoblar sus campos. “Si nosotros hoy nos ponemos a trabajar y generamos estímulos, podríamos tener un punto de inflexión (recuperación) a partir del 2027”, subrayó.