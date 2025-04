Itaipú mantiene 91% de sus fondos en Brasil pese a riesgos cambiarios y sin razones técnicas que lo justifiquen

A pesar de que Itaipú ya saldó su deuda histórica por la construcción de la central hidroeléctrica, más del 90% de sus fondos líquidos siguen depositados en Brasil, destaca Pedro Ferreira, expresidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE),. Subraya igualmente que ya no hay motivos técnicos ni contractuales para que esa desproporción continúe.

De los 997 millones de dólares disponibles, 907 millones permanecen en Brasil; mientras que solo 90 millones están en Paraguay. Ferreira advierte que esta situación favorece al mercado brasileño, compromete la estabilidad financiera paraguaya y contradice los principios básicos de gestión binacional equitativa.

“¿Itaipú va a ser ahora una financiera del Estado brasileño?”, cuestionó, al denunciar que Paraguay sigue siendo marginado de decisiones clave.

La justificación oficial para mantener los fondos en Brasil es la rentabilidad superior en reales. El informe financiero de Itaipú al 31 de diciembre de 2024 respalda que las inversiones en Brasil generaron una rentabilidad del 10,82% anual, frente al 4,07% obtenido en dólares en Paraguay.

Sin embargo, Ferreira explica que esta comparación es errónea: “No se puede comparar tasa en reales con tasa en dólares. En Brasil está prohibido ahorrar en dólares. Esa rentabilidad en reales se vuelve volátil y riesgosa con cualquier movimiento cambiario”.

Los riesgos que menciona no son hipotéticos. En 2024, el real brasileño perdió casi un 28% de su valor frente al dólar, según datos de Ámbito Financiero, golpeando duramente los activos en moneda local. Mientras tanto, Paraguay ofrece la posibilidad de ahorrar directamente en dólares, hecho que permite rentabilidades más seguras y previsibles.

Ferreira recuerda que, cuando la binacional aún debía a entidades financieras, era entendible mantener un colchón en Brasil para cumplir compromisos. Pero hoy ese argumento ya no tiene validez. “Eso tenía sentido mientras existía deuda. Ya no hay excusas. No hay ningún motivo lógico para que la plata esté en Brasil, salvo que sea una estrategia brasileña más”, dijo.

La propuesta del ex titular de la ANDE es clara: la distribución debería ser equitativa. Mitad en Paraguay, mitad en Brasil. Y si no, que se envíe a un tercer país con ahorro seguro en dólares, como Estados Unidos. Pero que se resguarde el valor real del dinero.

La crítica también apunta a las consecuencias prácticas de esta decisión. Ferreira sostiene que si al menos 400 millones de dólares se hubieran girado al Paraguay en 2024, habrían contribuido a estabilizar el mercado financiero local y a fortalecer la previsibilidad de los ingresos de Itaipú. “Hoy no sabés cuánto vas a ganar porque dependés del tipo de cambio real-dólar. Y eso no tiene sentido para una empresa que lleva su contabilidad en dólares”, afirmó.

La situación abre un debate, de fondo, sobre el equilibrio binacional de Itaipú. Para Ferreira, mantener esta estructura beneficia solo a una de las partes y posterga una discusión necesaria sobre el manejo conjunto de los recursos que pertenecen a ambos países.

Con la deuda saldada, una rentabilidad más estable en Paraguay y un contexto de volatilidad cambiaria brasileña, las razones para mantener la mayoría de los fondos de Itaipú en Brasil se diluyen. Lo que queda, según Ferreira, es una política que favorece desproporcionadamente al Brasil y debilita la soberanía financiera paraguaya.

¿Qué dice Itaipú al respecto?

Consultado el asesor de Comunicación de Itaipú, José Luis Rodríguez Tornaco, sobre estas denuncias del expresidente de la ANDE y del senador Rafael Filizzola, prefirió no hacer comentarios. “No creemos oportuno seguir la agenda de excandidatos a legisladores de la oposición. La agenda política de los mismos desnaturaliza el rol institucional. Así que “sin comentarios”“, respondió por Whatsapp.