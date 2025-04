Aumento de precios de la carne: esto dice titular de gremio de supermercados

Según el titular de Capasu, Joaquín González, el precio de carne subió debido a la demanda en estas fechas.

“Está un poco más caro que antes, pero es medio normal la época, sobre todo la costilla sube en esta época, porque hay mucha demanda. Nosotros pues vivimos en un país que se rige por la oferta y la demanda muchos productos y depende mucho de si hay mucha demanda, sube el precio, si hay mucha oferta, baja el precio”, sostuvo.

Aunque aclaró que así como sube el precio, también entran otros productos sustitutos a reemplazar a la carne vacuna, así como en Semana Santa sube el precio del huevo, en alguna época del año el precio del tomate, o productos estacionales cuyos precios suben mucho y después bajan cuando pasa la temporada.

“Igual la carne viene con una racha bastante alta en los últimos seis, ocho meses más o menos. No tenemos como una estacionalidad de precios tan grande, si en particular como la carne, el huevo de repente, el tomate en alguna que otra época, no hay una estacionalidad así del precio, si del consumo, de repente en invierno se toma menos cerveza, en verano cuando hace más calor se toma más cerveza, en invierno se toma más vino, un día como hoy estira más un vinito que una cerveza”, aseguró.

Solo carne paraguaya en Paraguay

Joaquín González fue consultado sobre si es que se importa carne para vender en los supermercados, a lo que respondió que no, al menos según la información que maneja.

“Importada que yo sepa, no. Vino una época, venía una época costilla que yo tenía entendido de Brasil, creería que hoy no, porque creo que en los países vecinos, en Argentina, sobre todo, está carísima la carne, en Uruguay también, en Brasil está más cara que acá, entonces no justifica hoy traer”, aseveró.

Agregó que Paraguay exporta el 70% de lo que produce aproximadamente, por lo que todavía queda mucho para el mercado interno, además de que en el país hay prácticamente el doble de vacas que de personas.

Indicó que la costilla, por lejos, es el corte más demandado. “La costilla ancha, la fina, la gorda, la flaca. La costilla es, históricamente el producto solo, le llamamos así, el producto con más venta en todos los supermercados del Paraguay”, afirmó.

Otros cortes de carne vacuna

Además de la costilla, otros cortes que se venden son carnaza negra, rabadilla y todo lo que sea del cuarto trasero de la vaca.

Sobre los otros tipos de carne, dijo que la demanda por los productos de la industria de la carne porcina está en crecimiento, así como el pollo.

“Está creciendo y debería crecer más (la industria de la carne porcina), si la carne porcina subió, pero no tanto como la carne vacuna. Eso pasa en todo el mundo, generalmente en muchos países, sobre todo el pollo, no para de crecer en el mundo y seguido por el cerdo y te diría que la carne vacuna, lo que se estanca o decae prácticamente, eso en el planeta, no solo a nivel nacional”, concluyó.