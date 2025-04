Exportación de carne registró un alza de casi 46% en marzo

En el informe se destaca que la carne vacuna representa el mayor valor y, hasta marzo último, Paraguay exportó un total de 90.615.074 kilogramos de proteína bovina a al menos 41 países. La comercialización de este producto ingresó divisas al país por US$ 509.861.333, desde el 1 de enero al 31 de marzo de este año.

De acuerdo con el reporte de Senacsa, Chile encabeza la lista de los mayores compradores de la carne bovina paraguaya, con el 30% del total, que equivale a 25.545.012 kilos por valor de US$ 154.788.655. Le sigue Taiwán, con 11.698.376 kilos, por US$ 68.904.184.

Estados Unidos logró consolidarse en la tercera posición de la lista de los principales destinos de comercialización de la carne bovina paraguaya: hasta marzo, a este país se exportaron 10.442.316 kilos por US$ 59.626.758. Le siguen Israel, con 9.487.263 kilos por US$ 58.345.516, y Brasil, con 4.868.832 kilos por US$ 31.360.921.

Envíos de menudencias

Sobre las exportaciones de menudencia bovina, el Senacsa reporta que se enviaron al menos 18.803.653 kilos de estos productos a unos 37 países, lo que generó un movimiento de US$ 33.849.844. En cuanto a los mayores compradores de este rubro de menudencias, el reporte de Senacsa destaca que Rusia, con 4.611.588 kilos por valor de US$ 8.323.235, lidera la lista de los países que más reciben menudencia bovina de Paraguay. Luego se encuentra Taiwán, con 1.382.304 kilos, por valor de US$ 4.750.650; y Egipto, con 2.866.826 kilos, por US$ 4.142.355, siguen en la lista de mayores importadores de esta producción paraguaya.

Otros mercados como Vietnam, Israel, Gabón, Chile y República Democrática del Congo también se destacan en la lista.

Carnes porcina y avícola

En cuanto a la especie porcina, el Senacsa refiere que el principal destino de la producción porcina paraguaya es Taiwán, que recibió hasta marzo pasado 2.322.132 kilos por US$ 7.365.240. A esta lista le siguen Uruguay, con 550.088 kilos, por US$ 1.083.605; Georgia, con 222.986 kilos, por US$ 334.935; y Brasil, con 47.998 kilos, por US$ 63.759.

Según el reporte del Senacsa, Paraguay logró exportar hasta marzo pasado 3.143.205 kilos de productos de la especie porcina, generando un ingreso de US$ 8.847.541.

Respecto al sector avícola, el ente sanitario reportó que se logró exportar 2.608.894 kilos de productos, por valor de US$ 2.975.562 hasta marzo pasado.

