Che Roga Porã: Ejecutivo enviaría “en días” al Congreso proyecto de préstamo para fortalecer el programa

Por medio del Decreto 3250, la Presidencia de la República aprobó, ya en enero pasado, los términos y condiciones del contrato de préstamo por US$ 200 millones entre el Export-Import Bank de la República de China (Taiwán) y la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) para el fortalecer el financiamiento de soluciones habitacionales vía Che Roga Porã, el programa que la banca de segundo piso ejecuta junto con el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH).

En el marco del relanzamiento del programa, con la denominación de Che Roga Porã 2.0 y de nuevas modalidades para la adquisición y refacción de viviendas, el titular del MUVH, Juan Carlos Baruja; se refirió al proyecto de préstamo e indicó a ABC que será enviado en “días más” al Congreso para su tratamiento legislativo.

“Está muy avanzado y, en pocos días, se va a estar enviando al Congreso Nacional el pedido de aprobación para acceder al desembolso de US$ 200 millones, que administrará la AFD y pondrá a disposición de los bancos, financieras y cooperativas que trabajan dentro del programa”, explicó. Añadió que este respaldo financiero implicará que la banca de segundo disponga de más recursos para complementar la estructura de fondeo de las instituciones financieras que integran Che Roga Porã.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Che Róga Porã: dan luz verde al contrato de préstamo con Taiwán para fortalecer el programa

Recordó que el programa se fondeó inicialmente con US$ 55 millones, que están ejecutando, y añadió que ahora se añadirán los US$ 200 millones del préstamo con Taiwán para “fortalecer aún más” el programa. No obstante, no dio más detalles sobre las condiciones y otros aspectos del crédito con el Export-Import Bank de Taiwán.

Relanzamiento del programa de viviendas

El último jueves se realizó el lanzamiento de Che Roga Porã 2.0, que ahora dispondrá de nuevas modalidades para la construcción, adquisición o refacción de productos habitacionales, que están dirigidos a ciudadanos de entre 1 y 5 salarios mínimos.

Los interesados ya pueden interiorizarse en las novedades y empezar a postularse en el portal www.cherogapora.gov.py, aunque también se puede recibir asesoramiento en las oficinas de Che Roga Porã, ubicadas entre Mariscal López y Brasil de Asunción.

Lea más: Che Roga Porã 2.0: todo lo que hay que saber sobre las nuevas opciones para adquirir o refaccionar viviendas

Con el relanzamiento del programa, se mantienen las condiciones originales de financiamiento: hasta G. 500 millones, al 6,5% de tasa de interés anual y hasta 30 años de plazo. La primera cuota del créidto podrá abonarse una vez que se accede a la vivienda. Según los últimos datos oficiales, hasta abril, se han desembolsado 527 préstamos en el marco de Che Roga Porã.