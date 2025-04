Crecimiento selectivo, por regímenes aduaneros, de las exportaciones

Durante 2022, si bien el dinamismo se mantuvo, comenzaron a observarse señales de moderación. El total anual permaneció estable respecto al año previo, con variaciones mensuales menos pronunciadas. En este período, el régimen de Maquila comenzó a destacar, con valores mensuales superiores a US$ 100 millones en varios meses, como junio y setiembre.

El año 2023 estuvo marcado por una notoria recuperación del Régimen General, con récords como marzo (US$ 1.231 millones) y abril (US$ 1.163 millones), reflejando una zafra agrícola favorable y condiciones externas propicias. Sin embargo, esta tendencia no se sostuvo en 2024, cuando se inició una fase de desaceleración. A lo largo de ese año, los envíos comenzaron a estabilizarse, destacando un repunte sostenido de las exportaciones bajo el régimen de maquila.

Finalmente, las exportaciones paraguayas bajo distintos regímenes aduaneros cerraron marzo de 2025 con un valor total de US$ 893,5 millones, lo que representó una disminución del 1,9 % interanual frente al mismo mes del año anterior. La caída responde a una leve contracción del Régimen General, que sigue siendo el principal canal de exportación, mientras que sectores como maquila y zonas francas exhibieron comportamientos dispares. El análisis de estos componentes permite identificar patrones sectoriales en un contexto económico influenciado por factores externos e internos.

Evolución general por componentes

De acuerdo con datos del Banco Central del Paraguay (BCP), el Régimen General aunque sigue siendo el componente dominante cercano al 90% de participación sobre el total, ha perdido algo de tracción desde el pico alcanzado en marzo de 2023 (US$ 1.231 millones), coincidente con una cosecha excepcional de soja y precios internacionales elevados. La reducción del valor exportado en marzo de 2025 de US$ 14 millones si se compara con el 2024, puede atribuirse a una combinación de menores volúmenes, precios internacionales menos favorables (especialmente en commodities agrícolas) y un tipo de cambio relativamente más estable que en años previos, lo cual reduce la competitividad externa.

Esta categoría que en el tercer mes del año registró exportaciones por US$ 792 millones, representa, principalmente, las comercializaciones tradicionales del país, como productos agroindustriales, carne y energía, sectores sensibles a la demanda internacional y los precios de commodities.

Por otro lado, el régimen de maquila se consolida como un pilar creciente del comercio exterior. En marzo de 2025, su participación en el total exportado fue del 10,1%, confirmando una tendencia de largo plazo de expansión del sector, impulsada por la diversificación productiva y el interés creciente de empresas extranjeras por aprovechar las ventajas logísticas y fiscales del país. La instalación de nuevas plantas en rubros como autopartes, textiles y farmacéuticos ha sido clave en este repunte.

Las zonas francas, sin embargo, mostraron una fuerte caída interanual del 30,2% en marzo, retrocediendo de US$ 2,8 millones en marzo de 2024 a US$ 2 millones en marzo de 2025. Aunque su incidencia sobre el total exportado es baja (0,3 %), este descenso refleja posiblemente un ajuste de inventarios o una menor utilización de este esquema por parte de empresas instaladas, quizás por temas regulatorios o logísticos.

Por su parte, el régimen Courier, destinado a exportaciones de menor escala o envío de muestras, mantiene una participación nula desde enero de 2021, lo que sugiere un uso residual del mecanismo para exportaciones comerciales. El régimen de Leasing apenas mostró actividad en el período analizado, con valores aislados en marzo de 2021 y octubre de 2024, sin mayor peso relativo.

El análisis del comercio exterior por regímenes aduaneros revela un escenario mixto: mientras el Régimen General enfrenta una leve desaceleración, la maquila sigue expandiéndose y consolidando su rol en la matriz exportadora. Las variaciones mensuales e interanuales ponen de manifiesto la necesidad de diversificar mercados y productos, al tiempo que se fortalezca el entorno normativo y logístico para aprovechar mejor las oportunidades que ofrecen los regímenes especiales.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones