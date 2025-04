El dinamismo de las importaciones bajo distintos regímenes aduaneros

En los primeros meses de 2021, el volumen fue relativamente bajo, con valores por debajo de los US$ 800 millones. Sin embargo, a lo largo de 2022 se observó un fuerte repunte, superando los US$ 1.300 millones en varios meses. Durante 2023 las importaciones mantuvieron niveles elevados, aunque con fluctuaciones mensuales, reflejando posibles ajustes en la demanda interna y condiciones externas, como los precios internacionales o el tipo de cambio. En 2024, si bien se registraron algunos retrocesos puntuales, se evidenció una recuperación en los últimos trimestres. En marzo de 2025 el volumen se mantiene robusto, en torno a los US$ 1.300 millones, lo que evidencia una sólida dinámica comercial, tal como se muestra en el gráfico.

El Régimen General continúa liderando con holgura el valor total importado, aunque con altibajos notables desde 2021 hasta marzo de 2025. A su vez, se observan cambios importantes en los regímenes de Turismo y Zonas Francas, que merecen un análisis particular, de acuerdo con los datos del Banco Central del Paraguay (BCP).

El Régimen General (incluyen importaciones a consumo de sustancias alimenticias, combustibles y lubricantes, sustancias químicas, maquinaria, aparatos y motores y elementos de transporte, entre otros) partía en enero de 2021 con un monto de aproximadamente US$ 566 millones, y para marzo de 2025 se situó en torno a US$ 973 millones. Esto implicó un incremento del 72% en poco más de cuatro años, lo que sugiere una recuperación sostenida del comercio tras el impacto inicial de la pandemia. Sin embargo, esta evolución no fue lineal. Durante 2022 y 2023 se evidencian picos, seguidos de caídas pronunciadas, en parte atribuibles a disrupciones logísticas globales, inflación internacional y volatilidad en los precios de los commodities.

En cuanto al Régimen de Turismo, se aprecia un crecimiento considerable desde enero de 2021, cuando las importaciones alcanzaban US$ 145 millones, hasta ubicarse en US$ 285 millones en marzo de 2025. Esta variación representa un incremento del 96%, reflejando una recuperación progresiva de la actividad fronteriza, particularmente en ciudades como Ciudad del Este, tras el cierre parcial durante la pandemia.

El Régimen de Turismo permite la importación de productos con condiciones especiales para su reventa en zonas turísticas, siendo sensible al flujo de visitantes y la demanda de consumo regional.

El impulso a este régimen también se ha visto favorecido por la recuperación del consumo en países vecinos, especialmente Brasil, cuyo real se apreció en ciertos tramos frente al dólar durante 2023, aumentando el poder de compra de los turistas brasileños.

Además, el desarrollo de infraestructura comercial y la mejora en los controles aduaneros han incentivado una mayor formalización del comercio fronterizo.

Comportamiento de los demás regímenes

En el caso de las Zonas Francas Total (se excluyen de los cálculos para la obtención de los valores del total exportado y del régimen general, debido a que parte de ellos ya se encuentran incorporados en el Régimen de Turismo y Zonas Francas sin Régimen de Turismo), las importaciones se han mantenido con determinadas fluctuaciones que llegaron a superar los US$ 200 millones en ciertos meses. De unos US$ 90 millones en enero de 2021 pasaron a US$ 39 millones en el tercer mes de este año, lo que implicó una disminución del 56%. Esta caída puede estar vinculada a la exclusión de ciertos volúmenes del total consolidado, o bien a una reorganización de operaciones logísticas que han migrado a regímenes más competitivos o a la pérdida de dinamismo en ciertas actividades industriales.

Finalmente, el grupo denominado Otros regímenes y que incluye a maquila con y sin transformación, remesa expresa, reimportación, leasing, además de zonas francas sin Régimen de Turismo, exhibe una tendencia más modesta, pero positiva. En enero de 2021 se registraron importaciones por encima de los US$ 50 millones, mientras que en marzo de 2025 la cifra ascendió a US$ 59 millones, lo que supuso una variación positiva del 17%. Si bien el volumen es reducido en comparación con los demás regímenes, el crecimiento evidencia un uso cada vez más diversificado de las herramientas aduaneras disponibles, incluyendo regímenes especiales para sectores específicos, como el farmacéutico o el automotor.

En síntesis, el análisis sugiere la importancia de mantener políticas flexibles y eficientes para seguir aprovechando los canales de importación como herramienta de desarrollo y abastecimiento en el país.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones