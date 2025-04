Turismo en Semana Santa generó más de US$ 70 millones: sepa cuáles fueron los puntos más visitados

A partir de los datos de la Dirección Nacional de Migraciones (DNM), el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), las dependencias de turismo de las Gobernaciones, gremios del sector turístico y otros sectores; el Observatorio Turístico de la Senatur señaló que la Semana Santa significó un movimiento de US$ 71 millones para la economía, de los cuales US$ 40,6 millones corresponden al turismo interno, mientras que US$ 30,5 millones al turismo de recepción (de extranjeros).

De acuerdo con los datos oficiales, el dinamismo en el sector se generó mediante el arribo de 45.500 turistas internacionales y un aproximado de 355.322 paraguayos que visitaron los distintos atractivos nacionales durante los días santos.

Respecto a la visita de los turistas internacionales en la Semana Santa, basándose en los datos de Migraciones, la Senatur reportó que unas 35.562 personas llegaron al país desde Argentina, 6.928 desde Brasil, 633 desde Uruguay, 275 desde España, 247 desde Estados Unidos y 1.875 desde otros países del mundo. Este registro implica un aumento del 15% en la visita de extranjeros al Paraguay frente a los resultados del 2024.

Turismo interno

El turismo interno de Semana Santa dinamizó especialmente el sector de transporte, los diferentes puestos de peaje y los hoteles y posadas turísticas, que registraron importante demanda de alojamiento.

Según la Senatur, la Dirección de Estación de Buses de Asunción registró 65.430 pasajeros, mientras que los puestos de peaje del MOPC y concesionarias registraron un total de 289.892 vehículos durante los días santos. En cuanto a la ocupación hotelera, se registraron los siguientes niveles de ocupación: 60% en Asunción, 80% en Ciudad del Este y 95% en Itapúa.

Atractivos más visitados

La Semana Santa se presentó con un clima cálido en todo el país y favoreció la visita de los atractivos turísticos de las distintas zonas del país. Entre los más visitados, se destacan la Itaipú Binacional, que recibió un total de 16.506 visitantes; al igual que la Entidad Binacional Yacyretá, con 6.000 visitantes.

Otro de los puntos más concurridos fue Tañarandy en San Ignacio (Misiones), que recibió a unos 30.000 visitantes. A su vez, los destinos de naturaleza y las experiencias culturales convocaron a 31.439 y 35.386 visitantes, respectivamente.

Las Misiones Jesuíticas también reportaron importante concurrencia, con un total de 3.754 visitas, distribuidas entre la Misión de la Santísima Trinidad, Jesús de Tavarangue, San Cosme y San Damián.

Sobre el gran dinamismo que generaron los días santos, la ministra de la Senatur, Angie Duarte; resaltó el papel fundamental que juega el turismo en la economía nacional e instó a mirar a la industria turística nacional no solo desde el aspecto del ocio o la recreación, sino como un motor estratégico de desarrollo sostenible, generador de empleo, oportunidades y bienestar para las comunidades en todo el país.