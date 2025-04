Conocé los cuatro bancos que concentran cerca del 60% de captaciones del público

Solo cuatro entidades de 18 que están activas en el sistema, sumaron en conjunto G. 98,22 billones (US$ 12.278 millones) en depósitos de ahorro al primer trimestre del año que representan el 57% del total de los depósitos en este segmento, de acuerdo con los datos del boletín financiero de la Superintendencia de Bancos (SIB).

Según se puede observar en el reporte de boletín financiero de la SIB, son cuatro entidades bancarias concentran la mayor cantidad de ahorros del sistema nacional y en conjunto sumaron G. 98,22 billones al mes de marzo del presente año, esto considerando los G. 173 billones (US$ 21.627 millones) que totalizan los 18 bancos que componen el sistema nacional al primer trimestre del 2025.

El informe de boletín financiero de la SIB revela que los bancos con mayor concentración de ahorros al primer trimestre del año fueron: Continental con G. 26,76 billones (US$ 3.345 millones), Sudameris con G. 26,13 billones (US$ 3.266 millones), Itaú con G. 25,14 billones (US$ 3.142 millones) y GNB con G. 20,17 billones (US$ 2.521 millones).

Según el reporte de la SIB, los ahorros del sistema bancario paraguayo que totalizaron G. 173 billones en marzo último, se incrementaron 12% en comparación al mismo mes del año 2024, cuando sumaron G. 153,86 billones (US$ 19.233 millones) en conjunto, según los datos oficiales de la SIB.

De acuerdo con los datos del boletín financiero, casi todas las

intermediarias presentaron incrementos importantes en las captaciones de ahorros en su comparación interanual entre los que se destacan las captaciones de Banco Zeta (41%), Interfisa (24%), Familiar (17%), Continental (17%), BNF (16%), entre otros. Pero lo que más llamó la atención fue el salto registrado en ueno bank que aumentó 296% en el volumen de las captaciones de ahorros, esto sobre todo tras la fusión con Visión Banco.

Concentración por tipo de moneda

En lo que respecta a las captaciones en moneda local representa alrededor del 53% del total y sumaron al primer trimestre del año, unos G. 91,03 billones (US$ 11.379 millones), con un aumento del 9% comparado con el mismo periodo del año 2024.

Por otra parte, los depósitos en dólares representan el 47% del total y sumaron US$ 10.254 millones en el citado periodo y presentan un aumento del 8% anual, según los datos oficiales de la SIB.