Itaipú desmiente versiones sobre tarifa y gestión financiera de la binacional

En una extensa aclaratoria publicada este martes, Itaipú Binacional rechaza las afirmaciones difundidas, según la actual administración de Itaipú, por “medios de prensa y voceros de la oposición”. Para eso, en esta ocasión no dudó en mostrar, por primera vez, partes de documentos oficiales de Itaipú sobre los cuales montan su postura.

De esa manera, asegura que los datos financieros y resoluciones oficiales confirman la existencia del aumento tarifario y “una sólida gestión” presupuestaria de la entidad.

La nota arranca señalando: “Hemos venido siendo testigos de una campaña de desinformación acerca de los alcances del acuerdo arribado entre las Altas Partes y su impacto en la gestión de la ITAIPÚ”, tras lo cual presenta una serie de aclaraciones sobre los puntos que se le cuestiona.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Ante la afirmación según la cual el aumento tarifario “no ocurrió”, la entidad responde de forma: “Falso. Adjuntamos fragmento de la Resolución del Consejo Administrativo-RCA 016/2024 del 09/05/2024, que establece en su Art. 2°,: ‘Aprobar el valor nominal del Costo Unitario del Servicio de Electricidad (tarifa) de US$ 19,28 / kW por mes (...) para los Ejercicios 2024, 2025 y 2026′”.

Sobre la acusación que el aumento tarifario no generó ingresos adicionales, Itaipú sostiene: “Falso. Este ajuste en la tarifa generó un incremento en los ingresos operacionales de la entidad, particularmente en el ingreso por potencia facturada, pasando de USD 2.433 millones en 2023 a USD 2.807 millones en 2024”.

También desmiente que no exista presupuesto trianual aprobado: “Falso. Mediante la RCA 018/2024 del 09/05/2024 se aprobaron, entre otros puntos: el Presupuesto Económico Global de ITAIPÚ para los ejercicios 2024, 2025 y 2026”.

Respecto a la transferencia de saldos no ejecutados, la aclaratoria subraya: “El punto iv) autoriza el traslado de los saldos presupuestarios no ejecutados de un ejercicio a otro, una vez cerrado el ejercicio, complementando así el presupuesto aprobado inicialmente. Por ende, se confirma que los fondos no ejecutados no se pierden, sino que se trasladan al ejercicio siguiente”.

Ante las declaraciones que señalan una devolución de fondos al Brasil y que el aumento de tarifa es ficticio, Itaipú responde: “Falso. El uso que cada margen hace de sus gastos sociales responde a estrategias diferenciadas de asignación, sin que ello afecte la disponibilidad de recursos ni implique una pérdida de fondos”.

La nota aclara además que: “Paraguay también tomó medidas para minimizar el impacto del aumento tarifario y de contratación en favor de la ANDE, pero además enfocó sus acciones en otros temas prioritarios acordes a la agenda de ejes estratégicos que beneficie a la ciudadanía (salud, seguridad, educación, infraestructura)”.

Sobre las supuestas pérdidas por variaciones monetarias, la postura oficial detalla: “Falso. En 2024, ITAIPÚ registró un resultado financiero positivo de USD 170,6 millones, incluyendo un efecto neto favorable de USD 91 millones por variaciones monetarias, conforme a la Nota Explicativa 25 de los Estados Financieros”.

Además, añade que: “El resultado contable total del ejercicio fue de USD 443 millones”.

La aclaratoria busca, también, contextualizar las variaciones monetarias: “Las variaciones monetarias registradas en los Estados Financieros corresponden a ajustes contables derivados de la revaluación de activos y pasivos al cierre del ejercicio, para expresarlos en la moneda de referencia (dólares estadounidenses), conforme al Anexo A del Tratado (artículo 24)”.

En ese sentido, advierte que “analizar de manera aislada un único rubro, como las variaciones monetarias, no permite una evaluación adecuada de la gestión financiera”, y concluye que “un análisis integral de los Estados Financieros muestra resultados positivos y una posición de liquidez fortalecida”.

Finalmente, Itaipú insta a que “la constancia de la existencia de resoluciones del Consejo, elaboradas a partir del acuerdo de las Altas Partes, terminen por derrumbar las tesis mal intencionadas”, que niegan el aumento de tarifa, la mejora en ingresos, la aprobación presupuestaria y la solidez financiera de la entidad.