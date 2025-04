Itaipú: 52 años de la firma del Tratado y Paraguay sigue sin ejercer su soberanía

Al cumplirse 52 años de la firma del tratado binacional, el expresidente de la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), Ing. Pedro Ferreira, dividió la historia de Itaipú en cuatro etapas, señalando que, tras la etapa de auge económico durante la construcción de la represa, el Paraguay terminó “subsidiando al Brasil” con una deuda “espuria”, que superó los 4.000 millones de dólares.

“Brasil consiguió tarifas bajas en Itaipú y con eso pudo apalancar su desarrollo económico”, afirmó.

En un momento clave, ya con la deuda saldada desde marzo de 2023, Ferreira cuestionó la falta de planificación energética del gobierno paraguayo: “El Paraguay no tiene diseñadas nuevas vías de producción de energía eléctrica, ni mucho menos el financiamiento”.

Según el exfuncionario, el país está ante una “ventana de oportunidad” que podría durar 5, 10 o 15 años, dependiendo de cómo se administren los recursos.

El extitular de la ANDE no ahorró críticas al fallido intento de apertura del mercado brasileño, en el que las empresas de ese país ofrecieron precios “ridículos”. “Ofertaron entre 7 y 21 dólares. Eso no existe en el mundo. Nadie vende energía renovable de calidad como la de Itaipú a 20 dólares. Imposible”, aseguró.

Y fue categórico: “Ahora el Paraguay tiene que ejercer su derecho soberano y hacer su propio camino”.

Propuso redirigir la energía excedente hacia sectores como la criptominería, que están dispuestos a pagar entre 40 y 50 dólares por megavatio. “A corto plazo, eso todavía no va a existir con la industrialización, principalmente por la inseguridad jurídica que hay en el Paraguay. Nuestro aliado coyuntural son las criptomonedas”, dijo.

Colapso energético

La advertencia más fuerte llegó cuando comparó la pasividad actual con un potencial desastre energético: “Estoy seguro de que ahora Brasil necesita nuestra energía, ahora oferta 20, pero si nosotros no somos disciplinados y en un verano del 2030 necesitamos energía brasilera, ellos no nos van a vender a 20, nos van a vender a 100. Ese va a ser el gran fracaso de este gobierno”.

Finalmente, Ferreira llamó a recuperar los fondos de Itaipú retenidos en bancos brasileños —unos 900 millones de dólares— y destinarlos al fortalecimiento del sistema eléctrico nacional. “Tenemos que decirle a Brasil: ya apalancamos mucho su economía durante décadas, ahora necesitamos plata para generar el nuevo recurso para las nuevas generaciones. Vamos a venderle a la criptominería, que no me genera empleo, pero venderte a vos tampoco me genera empleo”, sostuvo.

Para el ingeniero, el futuro de Itaipú no está en la revisión del Anexo C, sino en una postura firme y soberana en terreno paraguayo, sin necesidad de permiso de nadie y que los recursos sean orientarlos debidamente y no a gastos que se realizan sin ningún tipo de supervisión como son los socioambientales.