Comercio con Brasil: “El desafío es transformar la energía y diversificar la exportación”, aseguran

Al cierre del primer trimestre del año, el comercio bilateral entre Paraguay y Brasil dejó como resultado un déficit de US$ 104,9 millones para la economía local, frente al registro de -64,3 millones del mismo periodo del año pasado. Según los registros, el Paraguay exportó al Brasil por US$ 780,3 millones e importó por US$ 885,3 millones.

Fabio Fustagno, presidente de la Cámara de Comercio Paraguay/Brasil, explicó que, históricamente, la balanza comercial con el vecino país ha sido deficitaria para nuestra economía en torno al 10%. No obstante, destacó que la energía eléctrica producida por la central hidroeléctrica Itaipú es el principal bien comercializado al Brasil.

Según el informe que presentó esta cámara, que fue elaborado por la consultora Mentu, la venta de energía eléctrica al Brasil presentó una variación negativa de 0,4% con respecto al primer trimestre de 2024 y generó US$ 222,2 millones, con una participación de 28,5% del total exportado al vecino país.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: “Brasil quiere ser protagonista industrial en el mundo y Paraguay se debe integrar”, destacan

Otros bienes exportados

Le sigue en importancia el arroz, cuya exportación registró una caída del 24,1% respecto al año anterior, por un valor de US$ 85,2 millones y una participación de 10,9%. Otros de los bienes más exportados fueron los autopartes (maquila), con una variación positiva de 18,4%, pasando de US$ 58,2 millones en el primer trimestre 2024 a US$ 68,9 millones en 2025.

“En general, se podría decir que este primer trimestre resultó interesante para las exportaciones a raíz de la contribución del arroz, maíz, carne y otros rubros agropecuarios. Además, en los últimos años, la maquila está siendo el régimen estrella, mediante productos como los autopartes y las confecciones textiles”, agregó Fustagno.

Consideró que, para el resto del 2025, se perfilan aún más oportunidades de intercambio ante las tensiones geopolíticas internacionales, que favorecen el crecimiento del comercio regional.

“Principalmente por lo que sucede en el hemisferio norte, con relaciones internacionales complejas, vemos un potencial incremento del comercio regional. Además, es importante destacar el creciente interés de empresarios brasileños por radicar sus inversiones en el país o incrementarlas”, expresó.

Lea más: La maquila paraguaya: un motor en ascenso sostenido

Recordó además que nuestro país puede ofrecer ventajas competitivas de producción, por lo que enfatizó la necesidad de “integrarnos” a la cadena productiva brasileña y complementar así su industria, que hoy tiene el mundo abierto para el comercio.

Transformar la energía y diversificar las exportaciones

Más allá del reto que plantea la mejora de la logística fluvial y terrestre, además de agilizar los pasos fronterizos, el presidente de la Cámara de Comercio Paraguay/Brasil se refirió a la “agenda” propuesta por el actual Gobierno de aprovechar toda la energía producida por Itaipú, que puede suponer la pérdida de US$ 1.000 millones en términos de intercambio comercial con el vecino país o una balanza comercial aún más deficitaria.

“Se puede ver como una amenaza, pero también como una oportunidad. Tenemos el desafío de transformar esa energía en más oportunidades comerciales. Si nosotros dejamos de vender al Brasil, nuestras exportaciones al vecino país pueden caer en alrededor de US$ 1.000 millones al año, pero tenemos, paralelamente, la oportunidad de convertirlas e incrementar sus valores en hasta 10 veces más”, analizó.

Respecto a los rubros con potencial para aumentar la balanza comercial con el Brasil, a través de la transformación de energía, mencionó que la fabricación de textiles y autopartes tienen gran demanda de mercado y que además absorben mano de obra, que es un aspecto crucial.

Lea más: Balanza comercial registró superávit de US$ 32 millones en primer trimestre

“Brasil necesita mano de obra, por lo que esta integración industrial con nuestro país es muy importante y representa una gran oportunidad”, señaló.

Subrayó, en ese sentido, que el sector privado tiene que seguir apostando a la producción nacional, mientras que el Gobierno tiene la responsabilidad de garantizar las condiciones para el crecimiento sostenido de las inversiones.