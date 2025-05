Paraguay exhibe la tarifa eléctrica más baja de la región, pero ...

Hasta marzo de este año, de acuerdo con el gráfico que elaboró el Ing. Axel Cid Benítez Ayala (ACBA) con los datos de la SEG, la tarifa industrial, en media tensión, en Chile por ejemplo, superaba la barrera de los US$ 160/MWh (1 MWh = 1000 kWh), en tanto que la que rige en el Paraguay, apenas excedía los US$ 40/MWh.

En otras palabras, por la energía eléctrica, en media tensión, el sector industrial chileno, hasta marzo último, pagaba US$ 120 más por cada 1000 kWh que sus colegas paraguayos.

En nuestro país, en fuentes oficiales, especialmente en la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), en una rara mezcla de autoalabanza con reclamos a los tomadores de decisión que están de turno, nunca explicaron las 120 razones que separan, en este caso, a la tarifa chilena de la paraguaya.

En fuentes oficiosas, sin embargo, atribuyen el bajo nivel de las tarifas en Paraguay a su relativa disponibilidad en las grandes centrales hidroeléctricas (Itaipú, Yacyretá) y a decisiones políticas que impiden la normal oscilación de sus niveles, según las leyes del mercado.

Las contradicciones de la ANDE

En 2023, la empresa eléctrica estatal, en su Memoria 2023, admitía que ese ejercicio fue el tercero - consecutivo - con rentabilidad negativa. Las anteriores datan de los años 2015 y 2016.

Además, los actuales responsables de la empresa eléctrica, ineludiblemente, deberán erigir alrededor de su situación económico - financiera eficientes mecanismos que atenúen el impacto de la sobretarifa de Itaipú, que regirá hasta el 2026, o el tarifazo, como en el 2017, o peor, se hará inevitable.

La “tarifa política” de la empresa eléctrica estatal no es la única causa de sus desequilibrios financieros. A finales de 2023 sus “pérdidas eléctricas” arañaban el 29%, en cuyo combate los avances son demasiado lentos.

La Memoria 2023, tal vez como un modo de protesta por su insuficiencia tarifaria, informaba que su Tarifa Media Nacional era US$ 50,60/MWh, y en descenso.

Tarifa media industrial, según la estatal

En el documento en cuestión publicaba igualmente la Tarifa Media Industrial, en media tensión, en nuestro país: US$ 38/MWh contra US$ 127 de Chile, US$ 114/MWh del Uruguay, 102/ MWh del Brasil, US$ 95/MWh de la Argentina.

Si volvemos al cuadro que elaboró ACBA, observaremos que la tarifa industrial en media tensión en Uruguay superaba los US$ 130/MWh, US$ 110/MWh en Argentina y US$ 108/MWh en Brasil.

Los registros estadísticos, hasta de una consultora internacional, muestran que la tarifa de energía eléctrica en Paraguay, en este caso del sector industrial, es la más de baja de la región; no obstante, las inversiones casi no vienen, o no vienen, como apuntaban en ámbitos técnicas extraoficiales.