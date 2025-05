“Semillas del Futuro”: MOPC revela nombre de empresas adjudicadas para cuestionada obra de Fundación Itaipú

El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) informó que las obras del proyecto “Semillas del Futuro Paraguay”, que contempla inicialmente la construcción de 20 Centros de Atención Integral a la Primera Infancia, comenzarán en junio. En una reunión técnica realizada hoy definieron los últimos detalles del Componente A del contrato, correspondiente a la elaboración del diseño ejecutivo de las obras.

Cabe destacar que la Fundación Parque Tecnológico Itaipú (PTI) fue la encargada de licitar la construcción de estos centros, que se edificarán en diversas ciudades del país. Una vez más recurrieron al PTI como estrategia para eludir los controles establecidos por la Ley N.º 7021 de Contrataciones Públicas, ya que sus llamados no se rigen por las normativas nacionales.

Tras ocultarse la nómina de las empresas adjudicadas, el MOPC, finalmente, dio a conocer los nombres de las firmas seleccionadas: Tecnoedil S.A. (Lote 1), representada por Paul Sarubbi, y Constructora Chaco S.A. (Lote 2), representada por Luis María Gulino. No obstante, la institución no informó los montos de los contratos.

La arquitecta Verónica Martínez, del MOPC, había señalado previamente que la inversión estimada por cada Centro de Atención Integral a la Primera Infancia es de aproximadamente G. 2.600.000.000, equivalentes a US$ 335.000. Con base en esta cifra, los primeros 20 centros requerirían una inversión total cercana a los US$ 6.700.000. Sin embargo, la Fundación de la binacional no ha revelado los montos oficiales.

Proyectan la construcción de 100 centros

El MOPC informó que en la reunión técnica discutieron ajustes técnicos y operativos, claves para garantizar una ejecución eficiente en los terrenos ya definidos, para iniciar las obras sin contratiempos y priorizar tanto la calidad constructiva como el impacto social de esta infraestructura, orientada al desarrollo infantil temprano.

El plan contempla la construcción de 100 centros en todo el país, bajo la coordinación del MOPC y en articulación con diversas instituciones del Estado.

Los primeros 20 centros se construirán en Asunción, Ciudad del Este, Concepción, San Estanislao, Eusebio Ayala, Villarrica, Coronel Oviedo, Yhú, San Juan Nepomuceno, Encarnación, Cambyretá, San Juan Bautista, Yaguarón, Capiatá, Pilar, Pedro Juan Caballero, Curuguaty, Villa Hayes, Mariscal Estigarribia y Puerto Casado, beneficiando a miles de familias en zonas estratégicas del país.

La reunión contó con la participación de autoridades, como la directora de Obras Públicas del MOPC, Verónica Martínez, junto a su equipo técnico; el ministro de la Niñez y la Adolescencia, Walter Gutiérrez; el director ejecutivo del Parque Tecnológico Itaipú-Paraguay, Carlos Mercado; así como representantes de las empresas constructoras responsables de la ejecución.