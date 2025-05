Arranca una nueva campaña de trigo: hay expectativa de sembrar unas 400.000 hectáreas

Este miércoles, se realizó el lanzamiento oficial de la campaña de siembra de trigo 2025 en el local del Centro de Investigaciones Agronómica Pindo (CIAP) del distrito de San Cristóbal, Alto Paraná. La Federación de Cooperativas de Producción (Fecoprod) encabezó el evento, que acompañaron instituciones como el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG).

El titular de la Fecoprod, Alfred Fast, destacó en el marco de la actividad cómo la evolución del trigo en las últimas décadas ha permitido cubrir la demanda local y apuntar a la exportación en beneficio de la balanza comercial. Destacó así el papel clave que jugó la “adaptación genética” y el desafío pendiente de encontrar variedades que se adecuen a las condiciones actuales a fin de obtener buenos rendimientos y calidad.

“Con las 400 mil hectáreas que pensamos que podemos tener este año, podemos abastecer el país”, señaló y recordó que la campaña 2024 arrojó muy buenos rendimientos, de hasta 3.000 kilogramos por hectárea, pese a la disminución del área de siembra.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: El trigo encara nueva campaña con optimismo tras repunte del 2024

Mencionó además que, teniendo en cuenta el periodo zafral (septiembre a agosto), ya se exportaron 438.000 toneladas de trigo este año, con un precio de US$ 236 por tonelada, que implicó más de US$ 100 millones en término de ingreso de divisas. Añadió que no solo se está embarcando el grano, sino también derivados industriales como la harina, que implica agregar valor a la producción.

“Esperamos que sea un muy buen año para el trigo, que las heladas no afecten, las lluvias lleguen a su tiempo y las enfermedades no sean terribles a fin de que pueda ser un año exitoso para todos los que apuestan al rubro”, añadió.

Un contexto internacional desafiante

Fast se refirió a la incertidumbre geopolítica y comercial del contexto actual y cómo Paraguay debe “lidiar” con esta realidad, que “le va a afectar de alguna manera”.

Se refirió igualmente al reglamento 1115 o “ley antideforestación” de la Unión Europea, cuya entrada en vigencia se postergó hasta diciembre de 2025 para las grandes empresas, mientras que en julio de 2026 para las pequeñas y medianas. La normativa busca evitar que materias primas como la carne, la soja, la madera y sus derivados consumidos en la UE hayan generado deforestación después de 2020.

Lea más: Gremios sojeros presentan sistema de trazabilidad en Bruselas y apuntan a preservar mercado europeo

El titular de la Fecoprod destacó que los diferentes gremios del sector productivo están trabajando en el desarrollo de una plataforma de trazabilidad para quienes deseen exportar a Europa, que actualmente no es un mercado de gran volumen para el comercio “directo” de granos.

Aprovechando la presencia del ministro de Agricultura y Ganadería, desde la Fecoprod se solicitó el fortalecimiento de la seguridad para el sector productivo y se hizo un llamado la unidad entre el sector público y privado para trabajar en favor del desarrollo del país.