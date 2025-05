Cañicultores y gobierno firman acuerdo: tractorazo se terminará de levantar tras asamblea

Tras firmar un acuerdo y compromiso por parte del Gobierno Nacional de presentar en un plazo máximo de 30 días un nuevo proyecto para la construcción de un tren de molienda, el presidente de la Asociación de Cañicultores de Mauricio José Troche, Cristhian Fonseca, dijo que se reunirá con los socios en asamblea para definir la postura, pese a que ya se registró el cese del tractorazo en algunas zonas.

“Nosotros, como representantes de los 2.000 cañicultores y los más de 50.000 familias que se van a beneficiar de este nuevo tren de molienda, no voy a tomar ninguna decisión sin antes plantear en asamblea a todos los presentes”, aseveró.

Agradeció a los más de 6.000 cañicultores que están en la calle hace más de 10 días aguantando.

“Si el pueblo y la ciudadanía ve con buenos ojos eso, nosotros ya estaríamos instalando otra mesa de diálogo y llegar con documentos verdaderamente nosotros, como queremos, con documentos, eso es lo que queremos para poder levantar eso”, sostuvo.

Nuevo tren de molienda y denuncia ante la Fiscalía

Eddie Jara, presidente de Petropar, indicó que la necesidad que tienen actualmente es de poder moler entre 600.000 y 800.000 toneladas, lo que va a ir aumentando de manera gradual.

“Hoy estamos moliendo 400.000, 402.000 toneladas que fue lo que el último número del año pasado de la zafra 2024, pero justamente ese es el motivo del diálogo que los compañeros cañeros que son cerca de 2.000 con una cantidad X de hectáreas plantadas, ellos aseguran que pueden más y por ende el Estado tiene que escucharles”, aseguró.

Agregó que el problema fue que el proyecto que heredaron del gobierno anterior era un proyecto inviable, un proyecto mal nacido y por ende, era imposible que den cumplimiento, por eso ya incluyeron una denuncia ante el Ministerio Público por la construcción del tren de molienda nuevo que actualmente no está funcionando.

“La propuesta es hacer en 30 días más un nuevo proyecto de una audiencia pública, probablemente en Mauricio José Troche y darle respuesta a tantas familias como comentó el presidente de la asociación cañera”, señaló.

Carlos Giménez “lamenta hechos de corrupción”

El ministro de Agricultura y Ganadería, Carlos Giménez, afirmó que como Estado actualmente son incapaces de contar una fábrica que pueda absorber todo lo que producen los cañeros.

“Sobre todas las cosas, hechos de corrupción que lamentamos muchísimo, no podemos utilizar una infraestructura de donde pensamos que este rubro tan importante que tiene un alto grado de impacto social, que es la cañicultura, pueda ser afectado por una empresa que no cumplió con su compromiso y que no está en condiciones de volver a reactivar”, aseveró.