Maquila: ¿cuánto movilizó hasta abril y cuáles fueron los productos más exportados?

El Viceministerio de Industria, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio (MIC), destacó que la exportación de las industrias maquiladoras generó al cierre del primer cuatrimestre US$ 388 millones, con un incremento del 13% o US$ 44 millones respecto al registro del mismo periodo del año pasado, que ascendió a US$ 432 millones.

“Este desempeño positivo muestra la capacidad del sector para generar valor agregado y contribuir a la balanza comercial del país”, añadió.

Con relación a los productos más exportados, se reportó que el 83% de los embarques se concentraron en los rubros de autopartes, confecciones y textiles, aluminio, alimentos y plásticos. En su mayoría, los envíos se destinaron a los países miembros del Mercado Común del Sur (Mercosur).

Dentro de este bloque, Brasil se consolida como principal destino de la maquila paraguaya y absorbe un 63% de las exportaciones, seguido por Argentina, con un 14%. Aunque, más allá del Mercosur, otros destinos como Estados Unidos, Chile y Países Bajos también constituyen mercados importantes para la comercialización de los productos manufacturados.

Generación de empleo

Desde el MIC, se resaltó que en los últimos años las industrias maquiladoras se convirtieron en un “importante motor” para la generación de fuentes de trabajo: hasta abril, emplearon de manera directa a 32.712 personas, con un incremento del 26% respecto al mismo periodo del año pasado, según los datos oficiales.

El 73% de los empleos generados por las industrias maquiladoras se concentran en los sectores de autopartes, confecciones, servicios intangibles, químicos, farmacéuticos y plásticos y sus manufacturas.

Ya consolidados en el ecosistema económico nacional, el sector aspira ahora a afianzarse en “las grandes ligas”, según explicaron en el marco de la celebración por los 25 años de la Cámara de Empresas Maquiladoras del Paraguay (Cemap). Se hizo énfasis en la necesidad de que las exportaciones de la maquila paraguaya sigan posicionándose en nuevos mercados.