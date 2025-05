ANDE recibe hoy ofertas de leasing operativo para ampliación de subestación Villa Hayes

La recepción y apertura de las ofertas para la Licitación 458977 - Lp1816-24 para la ampliación de la Subestación Villa Hayes mediante la adquisición de un cuarto banco de autotransformadores de 500/220/23 kV-600 MVA se realizará desde las 09:15 en el salón auditorio del segundo piso de la sede central de la ANDE, ubicada en Avda. España y Padre Cardozo, en Asunción. Tres días después, el jueves 22 de mayo, la institución recibirá propuestas para el segundo proyecto: la construcción e interconexión de la nueva Subestación Carmelo Peralta (Licitación 458984 - Lp1817-24), la primera del departamento de Alto Paraguay.

Esta obra, que demandará una inversión estimada de G. 581.164.329.060, está destinada a mejorar la confiabilidad del suministro eléctrico en una de las zonas más aisladas del país, según la ANDE.

La apertura también será en la sede central de la ANDE, a partir de las 09:15.

Financiamiento

Estos dos proyectos -que suman un total estimativo de inversión de G. 944.148.434.165- forman parte del plan de la ANDE para licitar este año 10 obras por un valor total estimado de US$ 259 millones, todas mediante leasing operativo.

Este modelo permitirá a la empresa estatal acceder a infraestructura clave sin realizar un desembolso inicial elevado, pagando cuotas a lo largo de un periodo de hasta 15 años. “El leasing operativo funciona como un alquiler con opción de compra. Nos permite ejecutar proyectos de forma rápida y sin comprometer la deuda pública”, explicó el presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa.

Además de facilitar la planificación financiera y reducir la exposición al riesgo cambiario al operar en moneda local, el mecanismo también estimula el mercado financiero nacional, al fomentar operaciones de gran escala en guaraníes.

Ventajas y desafíos

Entre las principales ventajas que destaca la ANDE se encuentra la posibilidad de incorporar tecnología de punta sin inversiones inmediatas, así como una mayor velocidad de ejecución al evitar trámites complejos con organismos internacionales.

Sin embargo, el propio Sosa advierte que el leasing operativo no es una solución universal. “En algunos casos puede ser más caro que el financiamiento tradicional. Por eso, es clave evaluar cada proyecto con criterio técnico y financiero”, dijo.

Analistas coinciden en que, si bien es una herramienta útil, conlleva riesgos, por ejemplo: dependencia de proveedores privados, restricciones presupuestarias a futuro y menor acumulación patrimonial. En el plano político, algunos sectores podrían interpretarlo como un paso hacia la privatización o una forma poco transparente de administrar recursos públicos.

Próximas licitaciones

En los próximos seis meses, la ANDE prevé lanzar la licitación de otros ocho proyectos bajo la modalidad de leasing operativo. Entre ellas se destacan: la construcción e interconexión de la Subestación Zárate Isla, por US$ 65 millones, que incluirá la construcción de la Subestación GIS Zárate Isla 220/66/23 kV.

También la Subestación GIS Autódromo, de 220/66/23 kV, por US$ 25 millones, que contempla el suministro y montaje de dos transformadores de potencia, trifásicos, de 220/23 kV–80 MVA.

Además, la Subestación Barcequillo GIS 66 kV, por US$ 16 millones y la ampliación de la Subestación Ayolas, por US$ 20 millones. También las subestaciones de Mbaracayú, Ype Jhu y Nueva Esperanza, por un total de US$ 49 millones y la Subestación Villa Franca, más la línea de transmisión Buey Rodeo-Villa Franca (80 km), por US$ 25,5 millones.