ANDE licitará proyectos por US$ 259 millones mediante leasing operativo: ¿en qué consiste este mecanismo de financiación?

El “leasing operativo” es un mecanismo de financiación que permite a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) utilizar líneas de transmisión, subestaciones y otros equipos esenciales sin necesidad de comprarlos de inmediato, explicó el presidente de la ANDE, Ing. Félix Sosa.

“El leasing operativo es como cuando alquilas un auto con la opción de comprarlo al final. La ANDE usa esta modalidad para contar con equipos y obras sin pagar todo de una vez”, ejemplificó el Ing. Sosa ante la consulta sobre este sistema.

Con este esquema, un proveedor (dador) financia y proporciona los bienes, mientras que la ANDE (tomador) paga una cuota fija periódica durante 15 años. “El oferente adjudicado en calidad de dador será propietario de las obras de ampliación y de los equipos y materiales instalados”, indicó el titular de la ANDE.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: ANDE licitará este año proyectos de infraestructura por US$ 655,9 millones

Agregó que “el contratista, en calidad de Dador, tiene por objeto exclusivo la locación de un bien mueble fabricado o importado por el dador, a cambio de una contraprestación, consistente en el pago de una cuota fija periódica a cargo del tomador (ANDE), por un plazo de quince (15) años”.

Al final del contrato, la empresa estatal puede optar por comprar el bien -objeto del contrato- de acuerdo con el precio residual, o prorrogar el contrato actual por un plazo adicional con una cuota inferior.

No es la primera vez para la ANDE

Desde 1997, la ANDE recurrió a esta herramienta de financiamiento. El primer proyecto bajo esta modalidad fue la construcción de la línea de transmisión de 66 kV entre Horqueta y Concepción, así como la subestación Concepción, adjudicado al Consorcio Redelec S.A. El contrato estableció que la infraestructura sería propiedad del proveedor durante el periodo de arrendamiento de 10 años, al término del cual la ANDE podría adquirirla.

Lea más: IPPSE no descarta colapsos totales en el sistema eléctrico si siguen demorando inversiones en el sector

Este año, la entidad planea licitar 10 nuevos proyectos utilizando el leasing operativo. Según el Ing. Sosa, esta decisión responde a la urgencia de fortalecer el Sistema Interconectado Nacional (SIN), especialmente en el área metropolitana, que concentra la mayor demanda energética del país.

“El proceso de aprobación de créditos internacionales puede ser largo y complejo. El leasing operativo es una solución ágil para financiar proyectos estratégicos sin incrementar la deuda pública”, afirmó.

El presidente de la ANDE destacó que, aunque este mecanismo ofrece ventajas como rapidez en la ejecución y menor burocracia en la gestión de financiamiento, cada proyecto debe evaluarse individualmente para determinar si el costo financiero es justificado. “En algunos casos, puede ser más conveniente optar por financiamiento convencional. En otros, el leasing operativo permite concretar obras que de otro modo tardarían años en ejecutarse, lo que generaría costos adicionales por retrasos en la expansión de la red eléctrica”, explicó.

Lea más: ANDE reporta nuevo récord de demanda energética tras intenso calor

¿Cuáles son los proyectos que se financiarán mediante el leasing operativo?

Los dos primeros proyectos del año bajo la modalidad de leasing operativo, ya publicados, son la ampliación de la Subestación Villa Hayes mediante la adquisición del cuarto banco de autotransformadores 500/220/23 kV-600 MVA, por US$ 22,5 millones. Y también la construcción e interconexión de la Subestación Carmelo Peralta, en Alto Paraguay, por US$ 36 millones.

Además, en los próximos seis meses, la ANDE prevé lanzar la licitación de otros ocho proyectos con la modalidad de Leasing Operativo, con una inversión de US$ 259 millones. Entre ellos, la construcción e interconexión de la Subestación Zárate Isla, por US$ 65 millones; la Subestación GIS Autódromo 220/66/23 kV, por US$ 25 millones. Y la Subestación Barcequillo GIS 66 kV, por US$ 16 millones.

Asimismo, la ampliación de la Subestación Ayolas, por un estimado de US$ 20 millones. Y las subestaciones de Mbaracayú, Ype Jhu y Nueva Esperanza, por un total de US$ 49 millones. También la Subestación Villa Franca y la Línea de Transmisión Buey Rodeo-Villa Franca (80 km), por US$ 25,5 millones.