ANDE licitará este año proyectos de infraestructura por US$ 655,9 millones

Los primeros dos proyectos, ya en proceso de licitación bajo la modalidad de Leasing Operativo, incluyen la ampliación de la Subestación Villa Hayes mediante la adquisición del cuarto banco de autotransformadores 500/220/23 kV-600 MVA, por US$ 22,5 millones, con presentación de ofertas hasta el 7 de abril.

Además, se prevé la construcción e interconexión de la Subestación Carmelo Peralta, en Alto Paraguay, por US$ 36 millones, con plazo de oferta hasta el 8 de abril. Esta obra será la primera subestación en el departamento de Alto Paraguay, beneficiando significativamente a la población chaqueña al mejorar la estabilidad del suministro eléctrico en una de las zonas más aisladas del país.

Entre las obras de mayor impacto, el Ing. Sosa señaló que la línea de transmisión de 220 kV para el Chaco y la segunda línea de transmisión de 500 kV Itaipú-Villa Hayes son fundamentales para mejorar la confiabilidad y la capacidad de distribución eléctrica en el país.

Ambicioso plan de inversión

En los próximos seis meses, la ANDE prevé lanzar la licitación de otros ocho proyectos bajo la modalidad de Leasing Operativo, con una inversión de US$ 259.010.260. Entre ellos sobresalen: la construcción e interconexión de la Subestación Zárate Isla, por US$ 65 millones. Incluirá la construcción de la Subestación GIS Zárate Isla 220/66/23 kV para mejorar la distribución de energía en la zona metropolitana.

También la Subestación GIS Autódromo 220/66/23 kV, por US$ 25 millones. Contempla el suministro y montaje de dos transformadores de potencia trifásicos de 220/23 kV – 80 MVA. Y la Subestación Barcequillo GIS 66 kV, por US$ 16 millones. Su objetivo es mejorar el suministro eléctrico en áreas de alta demanda de la región central del país.

Asimismo, la ampliación de la Subestación Ayolas, por un estimado de US$ 20 millones. Se instalará un tercer autotransformador 500/220/23 kV – 375 MVA, que aumentará la capacidad de transformación en esta zona clave del sistema interconectado. Y las subestaciones de Mbaracayú, Ype Jhu y Nueva Esperanza, por un total de US$ 49 millones. Incluyen la construcción de nuevas estaciones, montaje de transformadores y seccionamiento de líneas de transmisión existentes.

Además, la Subestación Villa Franca y la Línea de Transmisión Buey Rodeo-Villa Franca (80 km), por US$ 25,5 millones. Esta obra reforzará el suministro eléctrico en áreas rurales.

Adicionalmente licitarán otros siete proyectos, con financiamiento asegurado por US$ 396.895.949. Estas serán para la construcción del segundo circuito de Línea de Transmisión (LT) 500 kV Margen Derecha Itaipú - Villa Hayes, que ya cuenta con financiamiento, por un total estimado de US$ 181.251.169.

Asimismo, prevén el llamado para la ampliación de las Subestaciones Margen Derecha Itaipú - Villa Hayes, también con financiamiento, por US$ 34,1 millones, y la construcción de Líneas Subterráneas 220 kV: Barrio Molino - Villa Aurelia y Villa Aurelia - San Lorenzo, con financiamiento, por US$ 28,5 millones.

Por otra parte, también licitarán la construcción de la LT 2x220 kV Valenzuela – Guarambaré, por US$ 36 millones.

Entre otras iniciativas, se destaca la modernización del compensador estático en la Subestación Limpio (US$ 7,4 millones) y la ampliación del Esquema de Corte ante Contingencias de la ANDE (ECCANDE) por US$ 7,5 millones, para mejorar la estabilidad del sistema en situaciones críticas. Asimismo, se contempla el refuerzo del sistema en el Chaco Central, con la construcción de la LT 220 kV Villa Hayes-Villa Real-Pozo Colorado-Loma Plata y la Subestación Pozo Colorado, por US$ 102,1 millones, para garantizar el abastecimiento eléctrico en una de las regiones con mayor crecimiento productivo del país.