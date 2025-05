Construcción de hospitales por US$ 140 millones: licitaciones avanzan sin control ni transparencia

El gobierno de Santiago Peña está acelerando licitaciones para la construcción de cinco nuevos hospitales públicos, cuyos llamados se publicaron entre diciembre de 2024 y mayo de 2025, principalmente a través de la Itaipú Binacional y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

De un total de llamados por casi US$ 140 millones, Itaipú —bajo la administración de Justo Zacarías— realizó convocatorias por más de US$ 60 millones; el MOPC, liderado por Claudia Centurión, por casi US$ 76 millones; y la Fundación Parque Tecnológico Itaipú (FPTI), por más de US$ 3 millones.

Entre los proyectos más avanzados se encuentran el Hospital General de Concepción y el Hospital General de Curuguaty, ambos en etapa final de adjudicación por parte de Itaipú, tras un proceso licitatorio poco transparente (NA 1958-24). Las ofertas fueron recibidas en febrero pasado y hasta la fecha no se ha publicado la lista de participantes ni las empresas adjudicadas. La construcción del hospital de Concepción requerirá una inversión de US$ 25.973.915, y la del hospital de Curuguaty, US$ 14.696.486.

En paralelo, la binacional también está licitando la construcción del Hospital General del Chaco, en Mariscal Estigarribia, cuyo proceso se encuentra en etapa de llamado bajo el registro NA 0577-25. El costo estimado de esta obra es de US$ 19.702.081, y las ofertas se recibirán el 28 de este mes, según los registros.

De esta manera, la binacional está realizando llamados por un total de US$ 60.372.482, aparentemente como una estrategia para eludir los controles de la Ley N.º 7021 de Contrataciones Públicas, ya que sus llamados no se rigen por las normativas nacionales.

Llamados a través del MOPC

Por otro lado, el MOPC llama a licitación (ID 465025) para el diseño, construcción y mantenimiento del Hospital General de Asunción, que se construirá en el Bañado Sur de la capital, en un predio rellenado por Itaipú. Esta obra cuenta con financiamiento de Taiwán, con un monto estimado de US$ 46.097.338. Las ofertas se recibirán el 27 de mayo.

Asimismo, la cartera manejada por Centurión también está licitando la construcción del Hospital General de San Estanislao (ID 469514), cuyas ofertas se recibirán el 4 de agosto. Este proyecto tiene financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y un costo estimado de US$ 29.682.813.

Fundación PTI licitó mejoras del INCAN

Finalmente, a través de la FPTI, también proyecta la ejecución de un contrato para el diseño y construcción de un parque sanitario, un centro de atención ambulatoria y una planta de tratamiento de efluentes en el predio del Instituto Nacional del Cáncer (INCAN), para reorganizar los flujos de atención a los pacientes.

Estas obras demandarán una inversión de US$ 3.361.861. Hasta el momento, también se desconoce qué empresas fueron adjudicadas, pese a que las ofertas se recibieron en febrero pasado.