¿Cuánto gana realmente un freelance digital en América Latina?

De acuerdo con el reciente estudio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), titulado “Encuesta sobre trabajadores en plataformas digitales basadas en la web: Nuevos datos para la región de América Latina y el Caribe (ALC)”, el ingreso promedio por hora de un trabajador de plataformas digitales en la región alcanza los US$ 8,35 si se consideran exclusivamente las horas remuneradas. Sin embargo, al incorporar el tiempo no remunerado (como la búsqueda de empleos o la realización de tareas administrativas vinculadas a su actividad), el ingreso promedio por hora se reduce a US$ 5,48, con una mediana de US$ 2,57. Esto resalta la brecha existente entre el tiempo efectivo de trabajo y el tiempo invertido en actividades conexas, que muchas veces no generan ingresos directos. Un estudio reciente de la OIT revela que el ingreso promedio de los trabajadores en plataformas digitales en América Latina es de apenas US$ 5,48 por hora al considerar tiempo no remunerado, evidenciando una preocupante desigualdad en este creciente sector laboral.

El análisis también desagrega la información por tipo de actividad dentro de las plataformas digitales. En la categoría de online freelance, que incluye servicios como traducción, diseño o análisis de datos, el ingreso promedio por hora se ubica en US$ 6,58, mientras que la mediana es de US$ 3,17. En el caso del crowdwork, caracterizado por tareas simples y repetitivas como el etiquetado de imágenes o recopilación de datos, el promedio es de US$ 4,78 y la mediana de US$ 2,50.

Una modalidad diferente es el free competition work, donde el trabajador entrega su propuesta sin garantía de ser contratado y solo quien resulta seleccionado recibe el pago. En este caso, el promedio por hora asciende a US$ 7,58 y la mediana es de US$ 2,85. Por otro lado, la competitive programming se perfila como la mejor remunerada, con un ingreso promedio de US$ 10,69 por hora y una mediana de US$ 4,55, aunque su enfoque está más vinculado a competencias técnicas que a la generación directa de ingresos.

Empleos complementarios

El estudio de la OIT también arroja muestra de la relación entre el trabajo en plataformas y otras formas de empleo. El 57% de los encuestados declaró contar con otro empleo remunerado fuera del ámbito digital, lo que evidencia que el trabajo en plataformas suele desempeñar un rol complementario en sus ingresos. Al comparar los ingresos por hora, se observa que quienes tienen empleos simultáneos perciben en promedio US$ 10,50 por hora en su empleo tradicional, frente a US$ 5,72 en plataformas digitales.

Esta diferencia se mantiene en todas las categorías. Por ejemplo, los trabajadores freelance reciben fuera de plataformas una mediana de US$ 5,00 por hora; los de crowdwork, US$ 4,30; quienes trabajan en modalidad free competition, US$ 4,23; y los programadores competitivos, US$ 5,87. Esto sugiere que, para quienes alternan entre ambos tipos de ocupación, el empleo tradicional suele ser más rentable.

A modo de profundizar, el documento también analiza las características de las distintas plataformas digitales. Así, las de online freelance funcionan como mercados donde los trabajadores pueden ofrecer una amplia variedad de servicios profesionales. La flexibilidad de estas plataformas permite a trabajadores con múltiples habilidades acceder a diversas tareas, mientras que las empresas pueden contratar personal especializado en un solo lugar.

En el caso del crowdwork, agrupan tareas de ejecución rápida y repetitiva, como clasificar imágenes o recopilar datos, permitiendo a empresas acceder a una gran cantidad de trabajadores dispersos geográficamente. Estas plataformas también facilitan herramientas técnicas y sistemas de pago, ofreciendo una infraestructura integral tanto para empresas como para trabajadores.

Las de free competition work organizan concursos creativos donde solo el “ganador” recibe el pago. Suelen utilizarse en áreas como diseño gráfico, donde las empresas eligen entre varias propuestas. Finalmente, las plataformas de competitive programming están orientadas a comunidades de desarrolladores que compiten por resolver problemas complejos, muchas veces asociados a inteligencia artificial o análisis de datos. Aunque no siempre están diseñadas para generar ingresos directos, representan una vía para desarrollar habilidades, obtener reconocimiento y, eventualmente, ser reclutados por empresas tecnológicas.

En conclusión, el informe de la OIT proporciona evidencia cuantitativa sobre la realidad de los trabajadores digitales en América Latina y el Caribe, destacando las desigualdades en los ingresos por tipo de plataforma y la relevancia del trabajo tradicional como principal fuente de ingresos. Este tipo de estudios pone de relieve la necesidad de diseñar políticas públicas que reconozcan estas nuevas formas de empleo y ofrezcan mecanismos de protección social adecuados a las características del trabajo digital.

