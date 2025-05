Pese a escenario “favorable” en el río Paraguay, Cafym insta a no “relajarse” con dragado

En determinados puntos, el río Paraguay muestra una tendencia ascendente. Por ejemplo, en el puerto de Asunción, se registró un aumento de 1 centímetro respecto al día anterior y este incremento acercó el nivel a los 3,87 metros.

Aunque, estos incrementos contrastan con los descensos observados en Isla Margarita y Vallemí, donde hubo bajantes de 6 centímetros y de 4 centímetros, respectivamente. La primera zona amaneció hoy con una altura de 5,30 metros, mientras que la segunda registró un nivel de 5,04 metros.

En general, el panorama se presenta mucho más alentador que meses atrás, según se reportó desde el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos (Cafym), tras buenos niveles de precipitaciones que “aportaron” al caudal del río Paraguay, tanto en la cuenca del Pantanal como a lo largo del río Paraguay.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: El río Paraguay muestra variaciones en su nivel a lo largo de su cauce

El presidente del gremio, Bernd Gunther, explicó a ABC que esta dinámica generó la suba en los niveles de varios puntos del sistema hídrico, desde el río Apa hasta sus confluencias. “Ya no estamos con niveles de aguas bajas y la navegación se encuentra normalizada en todos los puntos del río Paraguay, incluso en la zona del Bermejo, que fue la más critica de este año. Todos sedimentos del paso ya fueron evacuados por el río Paraguay y estamos con una navegación normal en ese punto”, añadió.

Puntualizó que ahora la atención está puesta en la “confluencia para abajo”, donde hay una diferencia grande en los niveles entre el río Paraná y el Paraguay, que genera una “corredera o velocidad alta” de circulación de las aguas y obliga a extremar las precauciones. “Ya se están realizando ciertos fraccionamientos en la zona. Pero, en general, estamos mucho mejor que dos meses atrás”, enfatizó.

No “relajarse” con dragado en río Paraguay

La situación “favorable” que se vive en el río Paraguay no implica que se deba bajar la guardia en términos de trabajos de dragado, mencionó Gunther. De lo contrario, podría repetirse el escenario de 2023, cuando se registró un pico del nivel del río hasta julio, y ya en agosto una caída brusca, que implicó una temporada de aguas bajas durante todo el segundo semestre de ese año.

“Hay que desmitificar el dragado con aguas altas. Se hace previendo que el río va a llegar a un punto crítico. Cuando sucede, la zona ya está dragada y no se convierte en un problema, porque la obra ya está hecha. Aunque, los trabajos no son rápidos, se requiere de un mes por paso y son más de 50. No podemos dejar de prepararnos”, alertó.

Lea más: Cafym: “Está superada la difícil situación en zona del río Bermejo”

Respecto a la situación del río Bermejo, indicó que el gremio debe “sentarse a discutir” con la Administración Nacional de Navegación y Puertos y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones cuáles serán las propuestas técnicas para solucionar o mejorar las condiciones del paso. Señaló además que, por el momento, las obras de dragado siguen su curso normal y existe un “saldo” hasta diciembre.

“Una vez que tengamos un consenso en torno a las propuestas técnicas, vamos a llevarlo a la Cancillería. Finalmente, es una obra que beneficia tanto a Brasil, Bolivia y también a Argentina. Es de interés regional el tema del Bermejo”, resaltó.

Proyecciones

Con relación a la tendencia para los próximos meses, el titular de Cafym indicó que como parte del ciclo natural del río se vuelven a registrar bajas entre agosto y septiembre. No obstante, añadió que por ahora no debería registrarse ningún problema.