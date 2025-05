Pedirán a la Contraloría auditar Itaipú por 10 hechos de corrupción y violaciones del Tratado

Las organizaciones ciudadanas entregarán hoy a la Contraloría General de la República (CGR) una copia del informe de auditoría realizado por el Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU) del Brasil a Itaipú, y exigirán que exista una verdadera “igualdad de derechos y obligaciones” en la binacional, como establece el Tratado en su artículo III.

En su escrito, las campañas fundamentan jurídicamente que la CGR no solo tiene la posibilidad, sino el deber —la obligación— de auditar Itaipú, a través de la ANDE, y que perfectamente puede hacerlo. “Si no lo hace, será por encubrir ‘actos lesivos’ a los intereses del Estado paraguayo. Si no se rompe esta discrecionalidad impune de Santiago Peña, se estaría concentrando todo el poder de la República en el Ejecutivo, en clara y gravísima contravención al principio de equilibrio de los poderes públicos y al ‘mutuo control’ que debe existir entre ellos”, sostienen.

El escrito detalla 10 hechos de corrupción y violaciones del Tratado de Itaipú, que involucran miles de millones de dólares. Estos constituyen “actos lesivos” contra los intereses tanto de la propia Itaipú como del Estado paraguayo, y deben ser auditados con urgencia, aseguran. Comprobados los ilícitos, exigen que la CGR derive su auditoría a la Fiscalía General del Estado y al Poder Judicial.