Comercio con China: “Paraguay debe aprovechar su soberanía y reforzar alianzas con otros actores”, analizan

El Instituto de Desarrollo del Pensamiento Patria Soñada (IDPPS) organizó este jueves el foro internacional “Paraguay y las nuevas oportunidades económicas: el rol de la soberanía frente a China” y reunió a diferentes expertos regionales para analizar el avance de la influencia de China en la región y sus implicancias económicas, políticas y sociales.

Se puso especial foco en los desafíos y ventajas que podrían representar para Paraguay establecer relaciones comerciales con China continental, tomando como ejemplo a otros países de la región. El politólogo peruano y consultor en políticas públicas del Centro de Innovación de Políticas Públicas, Gustavo Nakamura, abordó en conversación con ABC las implicancias de este escenario.

Señaló que la primera variable a tomar en cuenta es que si bien China es un actor económico muy importante en el mundo, actualmente “la torta” del comercio mundial está muy dividida. “Hay que tener mucho cuidado a la hora de entablar relaciones comerciales con el gigante asiático y, en ese sentido, es muy importante mirar los ejemplos regionales y las complicaciones que han ido enfrentando”, explicó.

Citó el caso de Bolivia que, en este momento, está enfrentando una situación compleja en su relacionamiento con China, en medio de los préstamos que contrajo de la potencia y los intereses geopolíticos de esta en la región. Mencionó que en su mismo país (Perú) la relación con el gigante asiático es fructífera por ahora y, pese al megapuerto de Chancay que construyeron con su apoyo, las relaciones están llegando a un punto donde pueden “presentarse fricciones”.

“China tiene un objetivo geopolítico y eso hay que analizarlo con los países hermanos”, enfatizó al analizar las diferentes experiencias regionales.

El caso paraguayo

Destacó que el caso de Paraguay es único en la región y “referente” debido a que respeta su soberanía y mantiene relaciones diplomáticas y comerciales con la República de China (Taiwán), y no con China Continental.

“Más que un problema, es una oportunidad para Paraguay, que hoy tiene un aliado importante en la región: Estados Unidos. Más allá de mirar si se acuerda con China o no, Paraguay debe aprovechar para reforzar relaciones con otros actores como EE.UU., Taiwán, Japón, Unión Europea y no cerrarse a un solo mercado. Este país es muy atractivo no solo por la producción de carne y otros alimentos, sino sobre todo por sus recursos naturales”, añadió.

Evaluó además que es totalmente válido que el empresariado y principalmente el sector agrícola estén interesados en establecer relacionales comerciales con China, atendiendo la importancia del mercado. No obstante, instó siempre a reflexionar sobre las condiciones de “juego” que se van a imponer.

Hizo hincapié en que Paraguay siempre va a despertar interés por su ubicación estratégica en la región y sus recursos naturales, aunque a la hora de pensar en qué inversiones o mercados atraer, recordó que se debe pensar primero en el bienestar de la población nacional, desde las oportunidades laborales hasta la mejora en el nivel de ingresos.

Apuesta por “mercados a mediano y largo plazo”

El economista Jorge Garicoche recordó a ABC que Paraguay necesariamente debe tener “vocación de apertura” a todos los mercados del mundo debido a su tamaño y recordó que somos uno de los países más abiertos de la región, casi a la par o muy levemente por detrás de Chile.

Respecto a entablar relaciones comerciales con China, mencionó que este Gobierno ha señalado anteriormente que el país está listo para negociar con el gigante asiático, pero sin la imposición de condiciones sobre “qué y cómo hacer”.

“En el mundo hoy hay muchas oportunidades. Antes se creía que sin estar con China era difícil entrar en Asia, pero Paraguay abrió Singapur, está trabajando en la habilitación del mercado japonés y en aumentar el comercio con Taiwán. Si se abriesen oportunidades para ingresar a China, sería fascinante, solo que también hay que considerar las condicionantes políticas. Esa es la cuestión”, aseguró.

Enfatizó que las alianzas y mercados que logremos deben ser “a mediano y largo plazo” e hizo hincapié en la incertidumbre que puede significar muchas veces el comercio con China, más allá de la venia del ingreso. Este es un aspecto que también tiene que estar sobre la mesa, sin dejar de decir que se trata de una oportunidad interesantísima”, subrayó.

Analizar hechos, no relatos

A su vez, el director del Instituto de Desarrollo del Pensamiento Patria Soñada, José Altamirano, no solo destacó que esta clase de foros son de crucial importancia para comprender los acontecimientos globales, sino que sivren para dejar atrás los “relatos y enfocar la atención en los hechos”-

“El gran relato del mundo es que China es uno de los mercados más importantes del mundo, pero nosotros como país no podemos quedarnos en las meras expectativas. Más allá de que la nación está lista para entablar relaciones comerciales, hay que analizar qué se ofrece y cuáles son los condicionamientos”, agregó.