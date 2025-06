Exportación de carnes ingresó 27% más de divisas: ¿cuáles fueron los principales mercados?

Hasta mayo pasado, la exportación de los distintos tipos de carnes, menudencias y despojos a los distintos mercados del mundo totalizaron US$ 1.049.108.851, equivalentes a 284.978.539 kilogramos, según se desprende del último informe del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

Si bien en términos de volumen se registró un aumento de 10,69%, el mayor crecimiento se evidenció en el ingreso de divisas desde el sector: el monto generado representa una suba del 27,32% frente al registro del mismo periodo del año pasado, que sumó US$ 824.004.334.

En el informe se destaca que la carne vacuna representa el mayor valor de las exportaciones del complejo y, hasta mayo, Paraguay exportó un total de 149.508.689 kilogramos de proteína bovina a al menos 46 países. La comercialización de este producto ingresó divisas al país por US$ 847.845.563 desde el 1 de enero al 31 de mayo de este año.

Los principales mercados de la carne bovina

De acuerdo con el reporte de Senacsa, Chile encabeza la lista de los mayores compradores de la carne bovina paraguaya, con el 32% del total, que equivale a 45.800.602 kilos por valor de US$ 274.450.809. Le sigue Taiwán, con 20.101.641 kilos por valor de US$ 119.890.386.

Estados Unidos se consolidó en la tercera posición de la lista de los principales destinos de comercialización de la carne bovina paraguaya: hasta mayo, a este destino se exportaron 18.659.449 kilos por US$ 106.423.975. Le siguen Israel, con 12.186.934 kilos por US$ 76.042.547, y Brasil, con 8.070.078 kilos por US$ 51.687.714.

Exportación de menudencias

Respecto a las exportaciones de menudencia bovina, el Senacsa reporta que se enviaron 31.005.106 kilos de estos productos a unos 41 países, que generó un ingreso de US$ 56.946.286.

En cuanto a los mayores compradores de esta producción paraguaya, el reporte oficial destaca que Rusia, con 7.221.115 kilos por valor de US$ 12.823.992, lidera la lista de los países que más reciben menudencia bovina de Paraguay.

Luego se encuentra Taiwán, con 2.678.114 kilos por valor de US$ 8.856.991; y Egipto, con 4.598.360 kilos por US$ 6.781.839, siguen en la lista de mayores importadores de esta producción paraguaya.

Otros mercados como Vietnam, República Democrática del Congo, Chile, Israel y Gabón también se destacan en la lista.

Carne porcina y avícola

En cuanto a la especie porcina, el Senacsa refiere que el principal destino de la producción porcina paraguaya sigue siendo Taiwán, que recibió hasta mayo pasado 3.983.334 kilos por US$ 12.723.323. A esta lista le sigue Uruguay, con 949.954 kilos por US$ 1.955.326; Brasil, con 336.509 kilos por US$ 505.154; y Georgia, con 334.992 kilos por US$ 501.865.

Según el reporte del Senacsa, Paraguay logró exportar hasta mayo pasado 5.711.266 kilos de productos de la especie porcina, generando un ingreso de US$ 15.747.803.

Respecto al sector avícola, el ente sanitario reportó que se logró exportar 4.141.902 kilos de productos por valor de US$ 4.650.666 hasta el mes de mayo pasado.