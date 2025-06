Exportación de trigo crece en más de 110%: Brasil sigue siendo el principal mercado

Al considerar solo los envíos de la zafra 2024, de octubre a abril pasado, Paraguay ya embarcó 380.343 toneladas de trigo, con un incremento del 113% o unas 202.262 toneladas frente al ciclo 2023, cuando el registro alcanzó 178.081 toneladas, según el reporte de comercio exterior de la Cámara Paraguaya de Exportadores de Cereales y Oleaginosas (Capeco).

Resaltan también que, al analizar solo las exportaciones por año calendario (2024-2025), se evidencia la buena dinámica que viene registrando la comercialización del trigo paraguayo. Mientras al cierre del primer cuatrimestre del 2024 se embarcaron 73.385 toneladas, en el mismo periodo de este año el registro ascendió a 172.340 toneladas, con un incremento de casi el 134% o 98.955 toneladas.

A partir de la exportación de trigo en el primer cuatrimestre del año, hubo un ingreso de divisas al país por US$ 41.626.215, frente a los US$ 15.665.225 del mismo periodo del año pasado, que evidencia un aumento en torno a 160% o US$ 25.959.990.

La licenciada Sonia Tomassone, asesora de Comercio Exterior de Capeco, explicó que el aumento en el ingreso de divisas responde al mayor volumen exportado gracias a una mayor producción, así como la mejora de los precios pagados en Brasil. “Aunque la demanda en ese mercado se encuentra rezagada desde abril, los precios son estables y la demanda cautelosa, atendiendo los inicios del plantío de la zafra nueva brasileña”, precisó.

Añadió que el trigo es altamente industrializado en el país, con un consumo interno de 700.000 toneladas por año, por lo que el remanente para exportación como grano es bajo.

Destinos de comercialización

Entre los mercados del trigo paraguayo, Brasil sigue siendo el principal destino de comercialización, con el 99% de participación en el total exportado, seguido por Bolivia y Vietnam (1%), de acuerdo con los datos.

En total, 36 empresas fueron responsables de las exportaciones de la zafra 2024 del cereal al cierre del primer trimestre del año. El ranking de exportadores está compuesto por Sumar Trading y Agrofértil (10%), Nativa (9%), Agro Silo Santa Catalina y Ovetril (7%), Biosafras y Cooperativa Pindo (6%), LAR (5%) y muchas más.

Ya está en marcha una nueva campaña

Mientras continúan las exportaciones de la zafra 2024, ya está en marcha la siembra del ciclo 2025, con las expectativas de cubrir unas 500.000 hectáreas.

Además, tras cerrarse el 2024 con buenos resultados, la expectativa del sector es sostener o superar el millón de toneladas y más que fueron cosechados en el ciclo anterior.