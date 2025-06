Hay casi 1 millón de papás y cerca de 90% está activo en el mercado laboral

Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares Continua (EPHC) 2024, en Paraguay existen alrededor de 960.169 padres que actualmente conviven con sus hijos, que mantienen un vínculo y están presentes en el hogar, dicha cantidad representa el 31% de la población total masculina. El Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó datos referente a la paternidad en Paraguay, en conmemoración a la fecha en que se celebra el “día del Padre”.

De acuerdo con el reporte oficial, el 62,2% de los padres se encuentran residiendo en zonas urbanas (527.225 varones), mientras que el 37,8% reside en el área rural (432.944).

Datos del INE también confirman que la mayor parte de los hogares en Paraguay aún son administrados por los padres (cerca del 65%), mientras que en menor medida son dirigidas por las madres (en un 35%).

¿A que actividad laboral se dedican?

Por otra parte, el reporte de paternidad del INE revela también sobre la actividad laboral. En ese sentido, mencionan que alrededor de 843.238 padres se encuentran activos en el mercado laboral, tienen una ocupación. Esta cifra representa el 89% de la población total de padres que tienen vínculo con sus hijos.

De acuerdo con los datos de la EPHC, en mayor proporción, los padres trabajan en actividades como oficiales, operarios y artesanos, que representan el 23% del total; en segundo lugar están los ocupados en trabajos no calificados que representan el 15,4%; el 14,9% son agricultores, trabajadores agropecuarios y pesqueros; mientras que un 13,8% son trabajadores de servicios y vendedores de comercios y mercados.

En cuanto a las edades, del total de padres: 9,7% son menores de 30 años; 50,2% tienen entre 30 a 49 años de edad; 27,3% rondan los 50 a 64 años y 12,8% superan los 65 años.

Sobre el estado civil, del total de padres, el reporte del INE detalla que el 51,9% son casados; 39,6% están unidos; 2,7% son solteros; 3,0% son viudos; y finalmente el 2,8% están separados o divorciados.

Esperan buenas ventas

Por otra parte, el sector comercial mantiene alta expectativa de generar buena dinámica en ventas en este fin de semana largo, incluido el feriado del lunes, atendiendo la festividad del día del Padre.

Eugenio Caje titular de la Asociación de importadores y comerciantes del Paraguay (Asimcopar) detalló que el día del Padre se configura dentro del calendario entre las fechas que por lo general hay mayor movimiento y flujo de ventas, al menos para el rubro de las multitiendas, bazar, confecciones, zapatería y otros.

“Esperamos que este fin de semana y el feriado se genere movimientos mas fluido en el centro histórico y en las ciudades donde están la mayoría de las asociadas” expresó el empresario.

Hay movimiento, pero no el ideal

Según Caje, el movimiento comercial está fluyendo, no exactamente como en el ritmo que les gustaría, pero si destacaron que se observa una mejora en la dinámica de ventas. No obstante, para el segmento de algunas multitiendas y casas comerciales, todavía no logran llegar al nivel que tenían antes de la Pandemia

“Tenemos que llegar ya a niveles prepandemia y muchas multitiendas aun no lo logran recuperarse totalmente”, expresó el ejecutivo y titular de Asimcopar.