El sector financiero enfrenta grandes transformaciones: ¿cuáles serán sus temas de debate?

Los principales desafíos y tendencias que enfrenta hoy el sistema financiero de Paraguay estarán en el centro del análisis durante la 1ª Convención Bancaria Paraguay 2025, que se celebrará los días 7 y 8 de agosto en el Sheraton Asunción Hotel.

La Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban), organizadora del evento, confirmó la participación de destacados expertos internacionales y nacionales que abordarán una amplia gama de temas, que según el gremio, son clave para el futuro de este sector.

La convención ofrecerá un espacio de reflexión y actualización sobre inteligencia artificial aplicada al negocio financiero, evolución de los medios de pago, banca y fintech, criterios ESG, tendencias en ciberseguridad y prevención de fraudes, regulación y atracción de inversiones en un contexto de mercado con grado de inversión, según el programa previsto.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Asimismo, se sumará una mirada geopolítica global para analizar el impacto de las nuevas dinámicas internacionales en los mercados.

Lea más: Bancos se encuentran sólidos para responder eventuales guerras comerciales

Disertantes internacionales

Entre los disertantes confirmados está Marcos Troyjo, ex presidente del New Development Bank del bloque BRICS (inicialmente Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) y ex viceministro de Economía y Comercio Exterior de Brasil.

También participará Samar Maziad, vicepresidenta y analista senior en el Grupo de Riesgo Soberano de Moody’s en Nueva York.

Otro disertante destacado será Federico Ruiz Guiñazú, socio y líder de la oficina de Buenos Aires en McKinsey & Company, así como Diego Flaiban, director del Sector Financiero de BID Invest, entre otros.

Grandes transformaciones

Liz Cramer, presidenta ejecutiva de Asoban, destacó la importancia de ofrecer al sector una plataforma de conocimiento y diálogo sobre las grandes transformaciones que impactan hoy a la banca.

“Consideramos esencial traer estos temas al ámbito local y abordarlos con referentes del sector. Queremos mejorar la comprensión sobre sus implicancias y promover el conocimiento técnico en diversos niveles”, afirmó.