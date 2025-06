El déficit acumulado de la Caja Fiscal en 10 años llega US$ 1.242 millones

En medio de las tantas necesidades que apremian al país es inadmisible que millonarios recursos del Tesoro, proveniente de los impuestos pagados por la ciudadanía, se tengan que disponer para cubrir la diferencia de las jubilaciones de los funcionarios públicos, y algunos incluso accediendo a jubilaciones vip debido a sus siderales salarios.

De acuerdo con los datos oficiales del Ministerio de Economía y Finanzas MEF, entre el 2015 hasta el mes de mayo último, el déficit de las jubilaciones totalizó G. 9,88 billones (son alrededor de US$ 1.241 millones al cambio actual). Esta diferencia surge debido a que los ingresos por aportes no cubre los gastos generados por el pago de jubilaciones a los funcionarios.

Solo este año, de enero a mayo, el déficit de la Caja Fiscal ya alcanzó G. 1,019 billones (US$ 128,6 millones) que representa un aumento del 12% al monto financiado el año pasado en el mismo periodo, cuando sumó G. 908.000 millones (US$ 113 millones). La diferencia entre los ingresos y egresos, al quinto mes del año fue del 43%, según los datos.

La Caja Fiscal, según el registro oficial a mayo del presente año, cuenta con 236.911 aportantes, funcionarios activos que contribuyen al fondo de jubilaciones con el 16% de sus ingresos; 80.532 jubilados y 12.056 herederos o pensionados.

En el ritmo que viene incrementando el agujero de la Caja Fiscal, el propio MEF advirtió en un reciente informe que los recursos excedentes se agotarán en el mediano plazo y el déficit en 2027 se estima en 1,3% del PIB, lo que representa unos US$ 506 millones que el Tesoro tendrá que financiar.

Según las proyecciones, de este monto total el déficit para el programa no civil (policías y militares) se estima en US$ 217 millones y para el programa civil (administración pública, magistrados judiciales, magisterio nacional y docentes universitarios) US$ 289 millones.

Urgen reformas

Desde distintos sectores coinciden en la necesidad de una urgente reforma en la Caja Fiscal y que ya no se debe postergar debido a la enorme carga que representa para el Estado, poniendo en riesgo las finanzas públicas.

Pese a las reiteradas promesas del Gobierno de avanzar en un proyecto de modificaciones en el sistema previsional para corregir asimetrías, hasta la fecha no se ha presentado un plan concreto en el Congreso. A su vez el ministro de Economía Carlos Fernández reiteró que “este será el año de la reforma”