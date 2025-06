Petropar admite la inexperiencia de la firma catarí, pero aun así analiza otorgarle otra prórroga

El próximo lunes 30 de junio, vence la quinta prórroga que Petróleos Paraguayos (Petropar), presidida por Eddie Jara, otorgó mediante una adenda a la empresa catarí Doha Holding Group LLC, vinculada con el hijo del presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez Pérez.

Nueve meses después de la firma del contrato, pese a las sucesivas extensiones, la compañía nuevamente no respetará el plazo, por lo que la estatal vuelve a analizar la posibilidad de concederle una nueva postergación con la esperanza de que le entregue las 100.000 toneladas métricas de gasoíl.

Así lo confirmó ayer el presidente de Petropar, tras una reunión con la mesa directiva de la Cámara de Senadores, a la que asistió luego de ser intimado, debido a sus anteriores desplantes. Jara afirmó que ayer debía definirse si estaban dadas las condiciones para conceder una nueva extensión del plazo, pero desde la petrolera estatal no brindaron más información al respecto.

“Estamos insistiendo, tenemos videoconferencias con esta gente prácticamente todos los días, y nos dicen que hoy (por ayer) tendremos una información definitiva, porque esta última adenda vence el 30”, dijo.

Lo cierto es que Petropar vuelve a considerar la posibilidad de extender el plazo a la compañía y no ejecutar la garantía de fiel cumplimiento del contrato, por US$ 3.050.000 —fue presentada como declaración jurada por la firma—, pese a que el propio Jara admitió ante los medios la inexperiencia de la empresa al intentar justificar los reiterados incumplimientos.

“Sí, es cierto que no se cumplió, por diversos motivos. Incluso en un momento ya teníamos el nombre del buque que iba a cargar y todo, pero surgieron problemas logísticos. Como son nuevos, también están interpretando cómo hacer llegar el producto hasta aquí. Además, existen algunos temas relacionados con los bancos”, explicó.

¿De qué dependerá la nueva prórroga de Petropar?

Al ser consultado sobre qué factores determinarán la eventual concesión de una nueva prórroga, Jara respondió: “De que nos convenzan que lo que van a hacer ahora es diferente a lo que han hecho hasta ahora”.

Ante la insistencia de los periodistas sobre si la declaración implicaba admitir que la empresa mintió reiteradamente a la estatal, Jara lo negó, argumentando nuevamente que se trató de “problemas logísticos” y defendió a los representantes de Doha Holding, calificándolos como “gente seria”.

Cuando se le insinuó que la benevolencia hacia la firma podría deberse a su amistad con el Gobierno, Jara respondió: “No. Imagínate. El apellido te dice todo. Me hubiese gustado ser amigo de la familia”, refiriéndose al jeque Khalifa Hamad Al-Thani, firmante del contrato y las adendas, aunque rara vez ha visitado el país. El presidente de Petropar evitó referirse a los vínculos del hijo de Domínguez en el negocio.

Otra vez la ciudadanía como argumento para justificar la prórroga

En otro momento, Jara señaló que, si bien Petropar ya no está entusiasmada con la idea de firmar otra prórroga, la empresa catarí ahora estaría “acelerando las gestiones para cumplir”, nueve meses después de haberse concretado el “procedimiento especial de contratación urgente”.

“No estamos entusiasmados en hacerla (la nueva adenda), pero con los precios internacionales de hoy, creo que la ciudadanía merece que evaluemos. No digo que le vamos a dar (la prórroga)”, indicó.

De este modo, una vez más, Jara apeló al argumento de “beneficiar a la ciudadanía”, pese a que desde hace nueve meses ésta sigue esperando el prometido combustible más barato, sin que la proveedora haya cumplido ni recibida sanción alguna.

Incluso, Jara no supo precisar de dónde provendría el combustible. “Es bueno que la gente sepa que en este mundo de los combustibles, el producto no viene físicamente de un país, aunque la empresa sea de allí (Catar). Esto se maneja a través de compras”, explicó. Sin embargo, omitió mencionar que la empresa catarí había ofrecido gasoil de origen kasajo, pero hasta ahora no entregó una sola gota del producto.