Subsidio al transporte público es “robo al Estado paraguayo”, sostiene senador Amarilla

El subsidio al transporte público es un “robo al Estado paraguayo”, según el senador del PLRA Líder Amarilla, quien sostuvo que debe ser eliminado, porque no se justifica más allá de que sea una “devolución” del Partido Colorado a los empresarios que financian sus campañas.

“Yo creo que el subsidio es un robo al Estado paraguayo y no se justifica de ninguna manera, salvo que sea una devolución de parte del partido de gobierno, el Partido Colorado, a los empresarios que le financian sus campañas electorales. Yo estoy seguro de que hay una cuestión política detrás de esto”, aseguró.

Acusó a los empresarios de ser aportantes a las campañas del Partido Colorado y por eso utilizan al Estado para devolverles esa plata, ya que no hay otra razón técnica para seguir pagando el subsidio.

“En el año 96-97, el entonces presidente Wasmosy ya les dio US$ 27,800 millones para compra de buses. Nunca se pagó esta plata. En el año 2003, el ministro de Hacienda, Alcides Jiménez, dijo que esa cuenta ya trepaba a US$ 42 millones. En el año 2013, Carlos Pereira decía, ‘esa plata ya se debe US$ 84 millones' ¿Y cómo pagaron? Devolvieron los buses chatarras. Imagínense el robo que fue ya para el Estado paraguayo. Plata del IPS en aquella época se usó para esto”, denunció.

US$ 234 millones en subsidio

Agregó que desde el año 2014, el entonces presidente Horacio Cartes autorizó que se paguen US$ 30.000 por cada bus para comprar nuevas unidades buses, para lo cual se aprobó un total de US$ 15 millones.

“A partir del 2012 hasta la fecha ya se pagó US$ 234 millones en concepto de subsidio. Imagínense la plata que ya se le dio a este rubro, a este sector y no funciona el servicio. Hay reguladas, no hay colectivos, buses chatarra, solamente el 7% de la población nomás ya utiliza los transportes públicos, la gente compra para su moto, para su auto, porque ya es una vergüenza cómo funciona”, criticó.

Dijo no entender por qué el Estado le tiene que seguir pagando a un sector que gana plata y ofrece un servicio vergonzoso. Acusó a los sucesivos gobiernos colorados de premiar a este sector, suponiendo le beneficia en campaña electoral.

“Por eso planteamos que se elimine el subsidio de una buena vez y que rija la competencia. Que empiecen a licitarse los itinerarios, empiecen a trabajar empresarios nuevos que quieran realmente ofrecer un servicio eficiente, pero no hacen eso, privatizan también algunos empresarios de hace 30 a 40 años que ya sabemos qué clase de servicio ofrecen. Deficiente servicio del transporte público”, aseveró.

Sobre cómo repercutiría eliminar el subsidio

El senador fue consultado sobre quienes afirman que la eliminación del subsidio repercutirá de manera negativa hacia el usuario.

“Mentira, mentira es, porque la gente va a dejar su vehículo en su casa y va a venir en transporte público, así como ocurre en otros países, si es que realmente hay un servicio bueno que llegue. Vos tenés previsibilidad en tu horario, vos te subís en San Lorenzo y sabés que va a llegar en 45, una hora o dos horas acá en Asunción, sabés tu horario previsible, tu horario, la calidad de tu traslado, así como ocurre en otros países. La gente va a dejar su vehículo privado si es necesario”, afirmó.

Dijo que el subsidio es una excusa para que sigan alimentando el sistema que ya es todo un esquema en el que los transportistas reciben dinero, mientras en el Ministerio de Obras Públicas se coimea para poder pagarle por los vehículos que están descompuestos, teniendo en cuenta que se paga por el parque automotor.

“Por ejemplo, hay 40 vehículos habilitados, tres o diez nomás los que trabajan, se siguen pagando por los 40, pero 10 nomás los que trabajan. Hay todo un esquema de negocio en este tema y es por eso que quieren sostener este sistema y que representa para el Estado paraguayo hasta la fecha, US$ 237 millones de que encima el Estado no tiene, y tiene que endeudarse. Se está endeudando con bonos para poder seguir pagando este sistema”, concluyó.

Agregó que en una semana pidieron tratar el proyecto de ley que busca eliminar el subsidio al transporte público y presentar además un proyecto integral que aborde todos los temas. “No se puede seguir endeudando al país para beneficiarles a unos empresarios”, finalizó.