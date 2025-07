Faena de bovinos registra leve desaceleración mensual al cerrarse el primer semestre

El total de ganado bovino faenado en junio fue de 198.426 cabezas respecto a las 222.068 del mes pasado, datos que muestran una leve baja mensual de 10,6%, según se desprende del informe del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Animal (Senacsa).

El 41% de las cabezas faenadas el último mes corresponde a toros y el 27% a vacas, mientras que las vaquillas representaron el 20% y los novillos 12%, que equivalen a un total de 48.794.819 kilogramos. Las industrias que lideraron la faena en junio son: Belén, con 33.090 cabezas; Frigochorti, con 22.225 cabezas, y Concepción, con 19.799 cabezas.

Más allá de la caída mensual, los resultados del cierre del semestre evidencian que la faena de bovinos mantuvo buen ritmo: 206.422 cabezas en enero, 215.302 cabezas en febrero, 163.566 cabezas en marzo, 171.323 cabezas en abril, 222.068 cabezas en mayo y 198.426 cabezas en junio, con un acumulado de 1.177.107 cabezas en el año.

El acumulado del primer semestre de 2025 de la faena de bovinos en frigoríficos muestra un incremento de 11% o de 115.477 cabezas respecto al mismo periodo del año pasado, cuando el registro ascendió a 1.061.630 cabezas.

Faena acompañó crecimiento de las exportaciones

Hasta junio pasado, la exportación de los distintos tipos de carnes, menudencias y despojos a los distintos mercados del mundo totalizaron US$ 1.305.312.585, equivalentes a 349.728.269 kilogramos, según reportó Senacsa.

En el informe destaca que la carne vacuna representa el mayor valor de las exportaciones del complejo y, al cierre del semestre, Paraguay exportó un total de 185.143.275 kilogramos de proteína bovina al menos a 48 países. La comercialización de este producto ingresó divisas al país por US$ 1.056.135.495 desde el 1 de enero al 30 de junio de este año.

De acuerdo con el reporte de Senacsa, Chile encabeza la lista de los mayores compradores de la carne bovina paraguaya, con el 32% del total, que equivale a 57.130.218 kilos por valor de US$ 343.039.359. Le sigue Taiwán, con 25.350.447 kilos por valor de US$ 151.645.449.

Estados Unidos sigue consolidado en la tercera posición de la lista de los principales destinos de comercialización de la carne bovina paraguaya: hasta junio, a este destino el sector exportó 19.825.961 kilos, por US$ 111.897.928. Le siguen Israel, con 15.855.994 kilos, por US$ 100.519.453, y Brasil, con 10.003.335 kilos, por US$ 63.941.609.