Exportación de carnes generó casi 18% más de divisas al cierre del semestre: estos fueron los principales mercados

Hasta junio pasado, la exportación de los distintos tipos de carnes, menudencias y despojos a los distintos mercados del mundo totalizaron US$ 1.305.312.585, equivalentes a 349.728.269 kilogramos, según se desprende del último informe del Servicio Nacional de Calidad y Salud Animal (Senacsa).

Si bien en términos de volumen se registró una leve caída de 8,19%, el crecimiento se evidenció en el ingreso de divisas desde el sector: el monto generado representa una suba del 17,77% frente al registro del mismo periodo del año pasado, que sumó US$ 1.108.392.821.

En el informe se destaca que la carne vacuna representa el mayor valor de las exportaciones del complejo y, al cierre del semestre, Paraguay exportó un total de 185.143.275 kilogramos de proteína bovina a al menos 48 países. La comercialización de este producto ingresó divisas al país por US$ 1.056.135.495 desde el 1 de enero al 30 de junio de este año, con un incremento de casi 38% respecto al mismo periodo del 2024, cuando el registro ascendió a US$ 766.248.072.

Los principales mercados para la carne bovina

De acuerdo con el reporte de Senacsa, Chile encabeza la lista de los mayores compradores de la carne bovina paraguaya, con el 32% del total, que equivale a 57.130.218 kilos por valor de US$ 343.039.359. Le sigue Taiwán, con 25.350.447 kilos por valor de US$ 151.645.449.

Estados Unidos sigue consolidado en la tercera posición de la lista de los principales destinos de comercialización de la carne bovina paraguaya: hasta junio, a este destino se exportaron 19.825.961 kilos por US$ 111.897.928. Le siguen Israel, con 15.855.994 kilos por US$ 100.519.453, y Brasil, con 10.003.335 kilos por US$ 63.941.609.

Exportación de menudencias

Respecto a las exportaciones de menudencia bovina, el Senacsa reporta que se enviaron 38.073.685 kilos de estos productos a unos 44 países, que generó un ingreso de US$ 70.439.830, con un crecimiento de casi 79% respecto al primer semestre del año pasado, cuando el registro sumó US$ 39.400.488.

En cuanto a los mayores compradores de esta producción paraguaya, el reporte oficial destaca que Rusia, con 8.967.878 kilos por valor de US$ 15.624.339, lidera la lista de los países que más reciben menudencia bovina de Paraguay.

Luego se encuentra Taiwán, con 3.428.299 kilos por valor de US$ 11.269.853; y Egipto, con 5.284.733 kilos por US$ 7.906.037, siguen en la lista de mayores importadores de esta producción paraguaya. Otros mercados como Vietnam, República Democrática del Congo, Ghana, Israel y Chile también se destacan en la lista.

Nuevo mercado para la carne bovina

En línea con el buen desempeño de las exportaciones de carne paraguaya en el primer semestre, el Senacsa anunció este martes la apertura del mercado de El Salvador para envíos de productos cárnicos de origen bovino.

Según explicó, la Dirección General de Ganadería del Ministerio de Agricultura y Ganadería del Gobierno de El Salvador autorizó la habilitación del Certificado Zoosanitario Internacional para la exportación de carne y productos cárnicos de origen bovino desde Paraguay. Con la aprobación y desde esta fecha, Paraguay podrá iniciar el envío de carne bovina al mercado salvadoreño, abriendo una nueva puerta para el comercio exterior del sector ganadero nacional.

“Esta habilitación representa otro avance significativo en la expansión de los mercados internacionales para los productos pecuarios nacionales y refleja el compromiso de los sectores público y privado con el desarrollo productivo del país”, señaló el ente sanitario.