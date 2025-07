Jubilados acusan al IPS de mentir sobre déficit y piden auditoría

Ayer se presentó al Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) un pedido para que la renta de las inversiones sea utilizada durante lo que queda del año para cubrir el déficit. La gerente de Prestaciones Económicas del IPS, Vanessa Cubas, afirmó que el motivo es la existencia de un déficit en el fondo de jubilaciones y pensiones y que “se adelantó 18 años”.

En respuesta, el presidente de la Asociación de Jubilados del Paraguay, Pedro Halley —quien también ocupó el cargo de gerente de prestaciones económicas de la previsional— afirmó que Cubas “miente”.

“Les pido leer el informe actuarial, el doctor José Velázquez, actuario del IPS, 22 años de sostenibilidad del modelo, así cómo está. Sin embargo, aparece Vanessa Cubas, hablando por boca de ganso desde la soleada playa de Estaña —porque está haciendo otra vez un curso pagado por nosotros— en donde le culpa a todo el mundo de los problemas del uso de las reservas. ¿Qué uso de reserva?, lo que tiene es un problema de caja, y si no entiende lo que pasa en la administración, que dé un paso al costado", enfatizó.

En comunicación con ABC Cardinal este jueves, Vanessa Cubas comentó que la previsional planea seguir echando mano de la renta de las inversiones de su fondo de jubilación para cubrir el déficit, debido a que los ingresos mensuales del fondo de jubilación son de aproximadamente US$ 49 millones, pero los egresos –los pagos a jubilados y pensionados– suman unos US$ 53 millones.

¿Autorizan el uso de las reservas de IPS?

Halley explicó que la Resolución CAN° 041-023/2025 de fecha 01 de julio del 2025 no autoriza el uso de las Reservas Técnicas Financieras (US$ 2.500.000.000 en los Bancos o sus intereses de este año: US$ 200.000.000), ni el uso de las Reservas Técnicas Inmobiliarias (1.100 propiedades), sino el uso de un ingreso corriente derivado de los alquileres por el arrendamiento de algunos inmuebles, acumulados hasta el 29 de mayo del presente ejercicio (G. 528.315.516.338). Señaló que por ello debe aclararse que no se están tocando las Reservas Técnicas Financieras (usando el Capital e Intereses de las Colocaciones) ni las Inmobiliarias (vendiendo propiedades).

Señaló que la finalidad de la operación (uso del monto de alquileres) autorizada por la resolución es cubrir el déficit corriente en la contabilidad del Fondo de Jubilaciones de G. 238.315.404.304, no un déficit actuarial de ese fondo. Remarcó que el propio informe actuarial del IPS finiquitado por la Dirección Actuarial en mayo de este año (Proyecciones 2025 al 2100) señala que el cruce entre ingresos y egresos (aportes vs. jubilaciones) se producirá recién en 22 años, o sea, en el 2048.

¿Realmente hay un déficit en IPS?

“No puede hablarse entonces de una situación actuarial crítica, sino de otra cosa que se puede dilucidar oyendo a la Gerente Financiera del IPS, cuando explica que realmente hay un descalce de caja resultante de que el listado de pagos a Jubilados se cierra el 10 de cada mes, para pagarse el 17, pero el total de los aportes ingresan recién el 20 de cada mes. Como en IPS las Jubilaciones se pagan con aportes, no con reservas, es necesario que al día 10 haya liquidez, plata disponible. Consecuentemente, para evitar un descalce de siete días, entre el 10 y el 17, se autoriza utilizar ese ingreso corriente de alquileres para completar el monto a depositar en los bancos pagadores. Una vez ingresados todos los aportes, ese descalce contable desaparece”, sostuvo en entrevista con radio 1020 AM.

Agregó que IPS recauda por mes entre US$ 110 y 120 millones (o más, ya que entraron 85.000 nuevos asegurados, según Peña) y que de acuerdo a la Ley 98/92 - art. 23° y 24°, el 54,34% de esa recaudación se destina al Fondo de Jubilaciones.

“En números redondos y descontando todos los aportes que van directamente al Fondo de Salud, significa que Jubilaciones recibe mensualmente más de US$ 55 millones. Como el gasto mensual es menor (US$ 52 millones, según la propia Gerencia de Jubilaciones), siempre hay un excedente mensual, que son los recursos colocados en el sistema bancario. Hoy esas colocaciones representan US$ 2.500 millones y no paran de aumentar“, refirió.

Situación de fondos de jubilaciones, según Halley

Pedro Halley aseguró por qué la contabilidad del Fondo de Jubilaciones no refleja esa realidad y cuestionó que la vocera del IPS, Vanessa Cubas, hable de uso de las reservas para pagar las Jubilaciones.

“Posibilidad uno. No todo lo que corresponde al Fondo de Jubilaciones (54,34% de los aportes mensuales) se envían al Fondo de Jubilaciones, y consecuentemente lo que llega no es US$ 55 millones al mes, sino solamente los US$ 44 millones al mes, que con toda candidez señala la señora Vanessa. Es decir, unos US$ 10 millones menos”, refirió.

Aclaró que una segunda posibilidad es que los US$ 55 millones al mes llegan, pero se utiliza una parte para el pago de deudas del seguro de salud, ya sea para el pago de cuotas fiduciarias para financiar obras que no existen, o mediante transferencias entre fondos, para pagar medicamentos e insumos, lo cual “claramente es un delito, pero nadie ve nada, solo los Jubilados”.

“Posibilidad tres. Nadie entiende lo que está pasando (o lo entienden muy bien), y una gerente dice que se usan las reservas, otra gerente dice que no y solo es un descalce contable, mientras el actuario (el único técnico creíble) aclara que hay sostenibilidad por 22 años más. Finalmente, un Consejo de Administración (donde lamentablemente lo “comisionaron” a Carlos Pereira) que saca una resolución llena de lagunas y ambigüedades“, concluyó.

Dijo que en cualquiera de las posibilidades, lo que quieren los Jubilados es que se haga una auditoría puntual sobre los ingresos y su distribución, constatar si hay o no hay un desvío de recursos del Fondo de Jubilaciones, donde se hace (en la etapa de Recaudación o de Distribución en los Fondos), y en su caso, averiguar en qué se usa la plata del Fondo de Jubilaciones.

Cubas culpa de déficit a reajustes

Esta mañana, Cubas explicó que los egresos suben porque aumenta el número de jubilados y pensionados, y porque lo que percibe cada jubilado también aumenta en conjunto con el salario mínimo vigente.

Señaló que años atrás se calculaba que el “descalce” entre los ingresos y egresos del fondo jubilatorio recién se produciría en 2038, pero la crisis se “adelantó 18 años”, algo que atribuyó en parte a “circunstancias exógenas” como la pandemia de covid-19, que causó el cierre de muchas empresas y el despido de trabajadores, impactando en los ingresos de aporte obrero-patronal del IPS.

Sin embargo, atribuyó gran parte de la culpa a malas decisiones tomadas por administraciones anteriores de la previsional como el aumento de los haberes jubilatorios mínimos, que desde 2020 subieron de un 33% del salario mínimo vigente a un 75%, sin que fuera establecida una forma de financiar ese aumento de los egresos.

En consecuencia, desde 2020 se utilizaron más de US$ 150 millones de la renta de las inversiones para cubrir el pago a jubilados y pensionados, dinero que debería haberse incorporado a la reserva del fondo de jubilaciones, señaló. “Va a llegar un momento en que la renta no va a alcanzar y vamos a tener que usar la reserva, y eso no lo podemos permitir”, advirtió la gerente.