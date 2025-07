Peña presume del “posicionamiento” de cañas de la deficitaria Capasa en su informe de gestión

En su informe de gestión ante el Congreso Nacional, el presidente de la República, Santiago Peña, resaltó el rol de las “empresas públicas al servicio de la ciudadanía”, destacando principalmente la reducción continua de precios en todos los combustibles comercializados por Petróleos Paraguayos (Petropar).

Sin embargo, lo que el mandatario no mencionó es que Petropar, junto con otras estatales como la Compañía Paraguaya de Comunicaciones (Copaco), la Industria Nacional del Cemento (INC) y Cañas Paraguayas S.A. (Capasa), cerraron el año pasado con una pérdida acumulada de G. 1,3 billones (más de US$ 167 millones al cambio actual). Estos resultados negativos se arrastran desde varias administraciones y, lejos de mejorar, se agravaron bajo el actual gobierno.

Uno de los puntos que más llamó la atención fue que Peña destacara el “posicionamiento de la caña” de Capasa, tanto en el mercado nacional como internacional, según se lee en su informe.

En ese contexto, el informe presidencial asegura que Capasa inició un proceso de “transformación estratégica”, que fortaleció su presencia local y le permitió avanzar hacia mercados externos.

¿Por qué el Estado sigue sosteniendo una empresa de caña en pleno 2025?

Pero lo que no mencionó el presidente es por qué el Estado sigue sosteniendo una empresa de caña en pleno 2025, destacando incluso que la empresa logró hasta ampliar la cobertura territorial y mejorar la distribución de productos en diversas regiones del país.

Lo cierto es que el Estado sigue sosteniendo esta empresa que produce las marcas Aristócrata y Parapití, a pesar de que sus ingresos no alcanzan para cubrir sus egresos, según sus propios estados financieros.

De acuerdo con documentos oficiales a los que accedió este medio, Capasa tuvo ingresos por G. 22.590 millones en 2024, pero sus egresos superaron los G. 28.137 millones, lo que resultó en una pérdida de G. 5.546 millones entre enero y diciembre del año pasado.

Esta cifra representa más del doble de la pérdida registrada en 2023, que fue de G. 2.379 millones, con ingresos similares pero egresos por G. 24.970 millones. En total, la pérdida global acumulada de la estatal ya supera los G. 68.000 millones.

Pero Peña destacó como un logro que “el retorno de la marca Aristócrata al mercado internacional tras 36 años". Además, el informe indicó que se inició el proceso de ingreso al mercado estadounidense, habiendo superado la primera etapa de evaluación de la Food and Drug Administration (FDA), lo que representa un avance significativo en su internacionalización”, mencionó el jefe de Estado.

Asimismo, informó sobre la implementación de un sistema de semiautomatización en los procesos productivos, mediante nuevas tecnologías, que permitió aumentar la capacidad de producción anual en un 30%, pasando de 1.200.000 a 1.560.000 litros.

INC, otra estatal con pérdidas, pero con respaldo oficial

Peña también destacó la “labor de la INC”, otra empresa pública que en 2024 registró una pérdida acumulada de G. 354.330 millones, según su balance oficial.

Solo en 2024, reportó una pérdida de G. 81.804 millones, cifra superior a los casi G. 77.200 millones registrados en 2023.

No obstante, según el informe presidencial, la INC cumple un rol clave en la provisión continua de cemento, apoyando el desarrollo de obras de infraestructura en todo el país.

“La institución implementó un conjunto de estrategias basadas en mecanismos de licitación transparente, análisis de mercado y planificación anticipada, que permitieron optimizar la compra de materias primas de calidad, resultando en una reducción del 14,5% en el costo promedio de adquisición respecto a procesos anteriores”, destacó.

También resaltó la implementación de un esquema de producción “continua”, que habría contribuido a optimizar procesos, reducir costos y mejorar la calidad del producto, fortaleciendo así la sostenibilidad operativa de la planta.

Sin embargo, la queja de los distribuidores persiste: la escasez de cemento, debido a las constantes interrupciones de producción tanto en la planta de Villeta como en la de Vallemí, sigue siendo un problema recurrente.