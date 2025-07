Bancos centrales, geopolítica y dólar débil sostienen el ascenso del oro

El registro diario de la cotización del oro situó la onza en US$ 3.346,5 el 4 de julio, muy cerca del máximo histórico de US$ 3.452,8 alcanzado el 13 de junio. Partiendo de los US$ 2.647,4 anotados el 6 de enero, el metal acumuló un salto de unos 30%, empujado por una secuencia de picos intermedios (US$ 3.399,2 el 4 de junio y US$ 3.417,3 el 16) que revelan compras sostenidas cada vez que el precio cede unos dólares. Con ello, en lo que va de este año, el oro revalidó su posición como el activo con mejor desempeño entre los grandes referentes financieros, fenómeno que el Consejo Mundial del Oro describe como la “quiebra sucesiva de récords nominales” observada durante todo el primer semestre.