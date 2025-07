Reservas denominadas en oro: Paraguay se beneficia con la valorización global

Durante 2023, el precio del oro se mantuvo relativamente estable, fluctuando entre US$ 1.885 y US$ 2.071 por onza. En este contexto, las reservas de oro del BCP también mostraron pocos cambios. La variación absoluta en el año fue de US$ 41,1 millones, lo que representó una suba del 8,1%, atribuible mayormente al leve aumento del precio internacional, ya que no se registraron compras significativas de oro por parte del Banco Central.

El panorama cambió de forma notoria en 2024. En marzo la onza superó por primera vez los US$ 2.300 y, hacia julio, ya se encontraba por encima de los US$ 2.500. Este avance del 22,5% a lo largo del año impulsó las reservas de oro de Paraguay desde US$ 541,1 millones en enero hasta US$ 687,4 millones en diciembre, con una suba de US$ 146,3 millones, lo que representó un 27%. El crecimiento algo superior al del precio sugirió cierta estabilidad o incremento marginal en la cantidad física de oro en cartera.

Salto récord de 2025

Durante los primeros seis meses de 2025 el precio del oro continuó su escalada y superó los US$ 3.300 por onza. Así, el valor del oro aumentó 14,8%, y el valor de las reservas en oro del BCP lo hizo en una proporción casi idéntica: pasó de US$ 741,1 millones a US$ 862,4 millones (+16,4%). Este comportamiento refuerza la idea de que el Banco Central mantuvo prácticamente sin cambios su stock físico de oro y que las ganancias fueron generadas por la valorización de mercado.

Es de mencionar que el incremento sostenido del precio internacional del oro responde a diversos factores. Por un lado, los bancos centrales de varias economías emergentes han intensificado sus compras de oro para diversificar sus reservas internacionales y reducir su exposición al dólar. De hecho, las compras oficiales superaron las 1.000 toneladas anuales por tercer año consecutivo, lo que ha generado una demanda persistente. Además, las tasas reales relativamente bajas en economías desarrolladas, especialmente en Estados Unidos, aumentaron el atractivo del oro como activo de refugio. A esto se sumaron las tensiones geopolíticas en regiones clave, como Europa del Este, Oriente Medio y Asia, que continúan impulsando la demanda por activos considerados seguros.

En este contexto, varias entidades financieras han elevado sus proyecciones para el precio del oro. Algunas estimaciones lo ubican por encima de US$ 3.100 como promedio para el resto de 2025, e incluso no descartan picos cercanos a los US$ 4.000 en 2026, considerando el entorno persistente de incertidumbre, bajas tasas de interés reales y alta demanda oficial. La percepción de que el oro continuará siendo un refugio ante la inestabilidad financiera y política global refuerza estas perspectivas.

La valorización del oro ha beneficiado de manera significativa a las reservas internacionales de Paraguay, reforzando su posición financiera externa. Sin embargo, la experiencia reciente muestra que el principal determinante del valor de esta cartera es el precio internacional del metal, sobre el cual Paraguay no tiene control. A futuro, el desafío será gestionar esta exposición, mantener una estrategia prudente y aprovechar los beneficios sin comprometer la estabilidad ante una eventual corrección.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones