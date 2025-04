Paraguay perdió aproximadamente US$ 590 millones de sus reservas

A modo de desagregar, en enero de 2024 el saldo era de US$ 9.941,7 millones con una tendencia inicial al alza en los meses siguientes, alcanzando US$ 10.404,8 millones en marzo, lo que representó un incremento.

Esta recuperación estuvo acompañada de una cotización promedio de 7.318 guaraníes por dólar en marzo, ligeramente superior a los 7.283 guaraníes registrados en enero.

El fortalecimiento de las reservas en el primer trimestre de 2024 puede asociarse a factores estacionales, como el ingreso de divisas por exportaciones agrícolas, en especial la soja. No obstante, a partir de abril, el saldo comenzó a estabilizarse, situándose en US$ 10.171,5 millones. Paralelamente, la cotización del dólar continuó su trayectoria ascendente hasta 7.405 guaraníes.

Entre mayo y julio, las reservas oscilaron entre US$ 10.144,2 millones y US$ 10.357,4 millones. Aunque en términos absolutos se mantuvieron relativamente estables, comparado con marzo, el saldo promedio fue 0,5% inferior. Durante el mismo periodo, la cotización de la divisa norteamericana se incrementó progresivamente hasta 7.555 guaraníes en julio.

Sin embargo, en agosto se observó un retroceso en el saldo de las reservas, que descendió a US$ 10.311,0 millones. A su vez, la cotización del dólar se elevó a 7.594 guaraníes, mostrando que la presión sobre la moneda local persistía. Esta tendencia se acentuó en setiembre, cuando las reservas descendieron hasta US$ 9.876,2 millones, lo que implicó una caída mensual del 4,2% y una pérdida acumulada de 5,1% respecto al pico de marzo. La cotización había alcanzado entonces 7.765 guaraníes y la reducción de las reservas en este tramo del año coincide con el término del ciclo de mayores liquidaciones de divisas agrícolas y una menor entrada de recursos externos

La dinámica en el último trimestre de 2024 había reflejado cierta recuperación parcial. En octubre, el saldo repuntó hasta US$ 9.983,1 millones, lo que representó un aumento del 1,1% respecto a setiembre, aunque con una cotización que siguió aumentando, ubicándose en 7.867 guaraníes. En noviembre, las reservas registraron una leve caída al situarse en US$ 9.742,9 millones, mientras el dólar se cotizó en 7.805 guaraníes.

A pesar de esta leve corrección en el tipo de cambio, la presión sobre el guaraní seguía presente en el mercado.

Para diciembre de 2024, el saldo de reservas se ubicó en US$ 9.872,3 millones, mientras que la cotización del dólar escaló hasta 7.810 guaraníes, marcando uno de los niveles más altos del año.

¿Qué pasó este año?

El inicio de 2025 trajo consigo un retroceso adicional en el saldo de las Reservas Internacionales. En enero, cayeron a US$ 9.851,7 millones y en febrero a US$ 9.864,6 millones, con una ligera recuperación. Mientras tanto, la cotización del dólar subió a 7.893 guaraníes en enero y a 7.897 en febrero, confirmando la tendencia de depreciación de la moneda local.

En marzo de 2025, se observó una recuperación significativa: el saldo aumentó a US$ 10.372,2 millones, mostrando un repunte del 7,1% respecto a febrero y que fue acompañado de una cotización de 7.963 guaraníes.

Finalmente, los datos parciales de abril muestran una reducción. El saldo se situó en US$ 10.292,0 millones el 4 de abril, bajó levemente a US$ 10.179,4 millones el 11 de abril y luego se ubicó en US$ 10.155,4 millones el 15 de abril. Paralelamente, la cotización del dólar se ubicó en 8.012 guaraníes para estabilizarse en 8.005 guaraníes al 15 de abril.

Como se ha expuesto, a lo largo del período analizado, la evolución de las Reservas Internacionales estuvo caracterizada por oscilaciones moderadas en un entorno de presión persistente sobre el tipo de cambio dada la dinámica de la demanda de dólares, la percepción de riesgo económico y las condiciones externas.

Buenos números

La reducción

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones