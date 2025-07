EE.UU. y China lideran reservas oficiales en criptomonedas

A la cabeza aparece Estados Unidos, con una reserva estimada de 198.012 BTC, equivalente a unos US$ 21.563 millones. Le sigue China, con casi 190.000 BTC (US$ 20.690 millones), mientras que el Reino Unido mantiene alrededor de 61.245 BTC (US$ 6.669 millones). Ucrania ocupa el cuarto lugar, con 46.351 BTC (US$ 5.047 millones), impulsado por adquisiciones estratégicas en el contexto de su conflicto regional.

En el espectro latinoamericano, El Salvador encabeza con 6.232 BTC, valorados en aproximadamente US$ 679 millones. Este volumen supera con creces al de Venezuela, que mantiene solo 240 BTC, unos US$ 26 millones.

De acuerdo con los antecedentes, El Salvador había consolidado su apuesta por bitcoin en 2021, convirtiéndose en el primer país del mundo en adoptar la criptomoneda como moneda de curso legal. Su estrategia incluyó compras programadas de “un bitcoin al día” por parte del gobierno de Nayib Bukele, acumulando un total de 6.101 BTC en su Oficina de Bitcoin. Esta tenencia representa un valor de mercado de aproximadamente US$ 540 millones, con una inversión cercana a US$ 290 millones. No obstante, esta política generó tensiones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que instó a una moderación. En febrero de 2025, El Salvador reformó su Ley Bitcoin, eliminando la obligatoriedad de aceptar pagos en esta criptomoneda.

Mientras tanto, el resto de América Latina permanece al margen. Venezuela, con una fracción de reservas, contrasta con el liderazgo salvadoreño. El país centroamericano representa un caso paradigmático del uso estatal del bitcoin.

Medios internacionales dan cuenta que el Bitcoin vuelve al centro del debate económico tras un nuevo repunte que coincide con anuncios claves en Estados Unidos. Anthony Pompliano, CEO de Professional Capital Management, afirmó en una carta a inversores: “Bitcoin es el único activo que conozco que se vuelve menos riesgoso a medida que crece en tamaño”. Su comentario se da en un contexto donde el valor del criptoactivo ha mostrado estabilidad, mientras los operadores aguardan definiciones sobre políticas comerciales y regulatorias.

De acuerdo con datos de Investing.com en lo que va de 2025, el precio del bitcoin ha mostrado una marcada tendencia alcista. A inicios de enero, la criptomoneda cotizaba por debajo de los US$ 90.000, pero a medida que avanzaron los meses, su valor fue escalando de forma sostenida. Para mayo ya superaba los US$ 100.000, y en julio, el precio ha oscilado levemente por encima de los US$ 110.000.

Este repunte se produce tras el anuncio de nuevos aranceles por parte del gobierno de Donald Trump y en la antesala de la próxima “Semana Cripto”, que comienza el lunes 14 de julio, cuando el Congreso estadounidense prevé debatir al menos tres proyectos de ley clave relacionados con la regulación de los activos digitales.

A ello se suma un nuevo factor político: la Trump Media & Technology Group, empresa propiedad de la familia del presidente Donald Trump, solicitó a la Comisión de Valores y Bolsa de Estados Unidos la aprobación para lanzar una criptomoneda propia bajo el nombre Crypto Blue Chip ETF, cuya emisión está prevista para el segundo semestre del año.

Este nuevo instrumento reuniría una selección de los principales activos digitales del mercado, como Bitcoin, Ethereum, Solana y Ripple, con el objetivo de facilitar el acceso a las criptomonedas a inversores tradicionales sin que estos deban adquirir directamente los tokens. Cabe mencionar que el mes pasado la empresa también presentó la solicitud para lanzar otros dos ETF.

La aprobación de este fondo implicaría una expansión relevante de los negocios vinculados a Trump dentro del ecosistema cripto, lo que podría generar potenciales conflictos de interés, considerando su rol público. Esto cobra mayor relevancia al tener en cuenta que, bajo su mandato, se impulsaron políticas favorables al sector, incluyendo la apertura de fondos de capital, cuyos efectos se reflejaron con rapidez en el mercado.

*Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones