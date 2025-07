Itaipú: Paraguay es copropietario, pero en 41 años de producción aprovechó solo el 10%

De acuerdo con los registros disponibles, en 1984 libran al servicio las dos primeras unidades de la central paraguayo/brasileña, que produjeron 276 GWh y que de ese total el Paraguay utilizó 162 GWh (58,7%).

El último informe de la Dirección Técnica paraguaya de la binacional, correspondiente junio de 2925, destacaba que desde 1984 hasta finales de ese mes la central generó 3.089.070 GWh, equivalente a la demanda de 140 países como Paraguay, si su demanda ronda los 22.000 GWh, como en el 2023.

El Tratado de Itaipú consagra la igualdad de derechos, obligaciones entre nuestro país y Brasil en todo lo concerniente al complejo hidroeléctrico. No obstante, limitaremos nuestra mirada a producción de energía: la que, según su Art. XIII, debe dividirse en partes iguales.

Si desde mayo de 1984 hasta junio de 2025, la hidroeléctrica acumuló en sus registros una producción de 3.089.070 GWh, al dividir esa producción en partes iguales una conclusión cae por su propio peso: 1.544.535 GWh correspondían legítimamente al Estado paraguayo, cantidad con la que podría iluminarse, y lograr numerosos otros beneficios, a 70 países como el Paraguay.

Solo el 20% de su energía

Un refrán, repetido hasta el cansancio últimamente, especialmente en nuestra “clase política” dice “dato mata relato”. En otras palabras, en el caso paraguayo en Itaipú, a pesar de que está escrito en el Tratado, el relato es que el Paraguay fue propietario de esos 1.544.535 GWh; pero el dato confirma que en esos 41 años pudo utilizar apenas 310.782 GWh, apenas el 20% de su patrimonio energético en la gran central binacional.

Al cotejar estas últimas cifras y, por qué no, atender el relato, que en este caso es absolutamente justo, es lógico que el paraguayo pregunte qué pasó con los 1.233.753 GWh, cantidad con la que hubiera podido energizarse el Paraguay durante 56 años.

Si nos animásemos a multiplicar esta cantidad por el precio que tiene la energía eléctrica en el mercado regional, y con mayor razón en este invierno, la sorpresa o el disgusto sería mayor.

¿Qué hicieron los gobiernos de turno con esos 1.233.753 GWh? De acuerdo con una interpretación del tratado, la cedieron al Brasil y solo al Brasil, a cambio de un concepto que se conoció como “Compensación” por Cesión de Energía.

US$ 4,48/por cada MWh cedido

La siguiente pegunta es ¿cuánto pudo incorporar Paraguay por la energía cedida? Según las fuentes oficiales, US$ 5.532.339.800. Para que sepamos si esta cantidad es justa o no, dividamos esta suma por toda la energía cedida, o sea 1.233.753.000 MWh, y descubriremos o confirmaremos el drama paraguayo en Itaipú: Brasil “compensa” al Paraguay con US$ 4,48 por cada MWh que le cede.