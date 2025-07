Royalties y Cesión de Energía: más de US$ 250 millones distribuidos en primer semestre

Los ingresos por royalties, provenientes de las compensaciones por la utilización del potencial hidráulico de los ríos Paraná y Paraguay, alcanzaron un total de US$ 158,5 millones durante el primer semestre del año. De esta suma, US$ 130,25 millones fueron transferidos por Itaipú, mientras que Yacyretá aportó US$ 28,28 millones.

El mes con mayor volumen de transferencias fue febrero, cuando se totalizaron US$ 48,39 millones, principalmente por una transferencia de US$ 23,62 millones desde Yacyretá, además de los US$ 24,77 millones transferidos por Itaipú. En enero fue de US$ 22,85 millones provenientes de Itaipú y sin transferencias desde Yacyretá.

El esquema de distribución de los recursos provenientes de royalties establece una división igualitaria: el 50% se destina a la Administración Central y el 50% restante a gobernaciones y municipios. Esto implicó que tanto el Gobierno central como las administraciones subnacionales recibieran US$ 79,26 millones cada uno en el primer semestre del año.

Por otro lado, los recursos derivados de la cesión de energía de Itaipú totalizaron US$ 97,43 millones en los primeros seis meses del año. De acuerdo con lo establecido por la Ley N.º 7264/2024, que crea el Fondo Nacional de Alimentación Escolar (FONAE), el 80% de estos recursos se destina al financiamiento de la alimentación escolar, mientras que el 20% restante corresponde a los gobiernos municipales.

En este contexto, el FONAE recibió US$ 77,95 millones entre enero y junio, mientras que las municipalidades obtuvieron US$ 19,48 millones. En el mes de junio, se ejecutaron US$ 13,22 millones en total bajo este concepto, de los cuales US$ 10,58 millones fueron dirigidos al fondo escolar y US$ 2,64 millones a los municipios.

Sumando ambas fuentes (royalties y cesión de energía), el total de recursos canalizados a lo largo del primer semestre del 2025 asciende a US$ 255.978.480, tal como se mencionaba. Esta suma refleja no solo el cumplimiento de los compromisos binacionales en cuanto a transferencias económicas al Estado paraguayo, sino también la importancia de estos ingresos para el financiamiento de programas centrales a nivel nacional y local.

La asignación de los fondos provenientes de la cesión de energía, especialmente para el sector educativo, cobra relevancia en el contexto del reciente impulso gubernamental por mejorar la cobertura y calidad de la alimentación escolar. De hecho, esta política busca alcanzar la universalización equitativa del acceso a este servicio esencial en el sistema educativo, alineada con los objetivos de lucha contra el hambre infantil.

Asimismo, los recursos que reciben las gobernaciones y municipios vía royalties y cesión de energía constituyen una fuente clave para obras de infraestructura, mantenimiento de caminos vecinales, programas de desarrollo local, servicios comunitarios y, en algunos casos, inversiones en salud o educación. En este sentido, la ejecución eficiente y transparente de estos fondos se vuelve fundamental para garantizar resultados tangibles en las comunidades.

* Este material fue elaborado por MF Economía e Inversiones.